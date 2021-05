Vrba chránil Plavšiče: Chovejme se slušně! Bílka měl načteného

Jak se vám hrálo proti klubu, kde jste strávil nejúspěšnější roky vaší trenérské kariéry?

„Nebyl to obyčejný zápas, samozřejmě, že z mého pohledu byl hodně emotivní. S Plzní a Baníkem jsou to zápasy, které jsou pro mě něčím víc. Ale jsem rád, že jsme Plzeň porazili. Odehrála tu velice dobré utkání. Byli jsme důslední, ale měli jsme problém ve finální fázi. Plzeň z jedné střely dala gól. Ve druhém poločase jsme hráli stejně a nakonec i byli odměněni góly. Přišlo mi, že jsme soupeře uběhali. Plzeň byla velmi silný protivník.“

Nezaskočilo vás, jak se Plzeň pod Michalem Bílkem změnila a upustila od svého předešlého herního stylu založenému na držení míče?

„Nevím, jak moc jsme drželi balon, kolik bylo střel... Já vím, co chci hrát, a myslím, že to ví i hráči. Pokud to tak bylo, jsem za to rád.“

Jak jste tým chystal na nové rozestavení Viktorie, která přešla na tři stopery?

„Těžké to nebylo, když se podíváte na Michala Bílka, najdete si jeho minulost. Neobjevil se tu odnikud náhle. Plzeňské rozestavení jsme očekávali. Věděli jsme, co budou hrát.“

A nenapadlo vás upravit i vaši formaci?

„Bavili jsme se o tom v poločase. Říkal jsem hráčům, že rozestavení můžeme změnit, protože výsledek byl pro nás stále negativní. Udělali jsme změny, víc jsme posílili ofenzivu, měli víc hráčů nahoře a ve finále nám to pomohlo.“

Čekal jste Plzeň tolik pasivní?

„Spíš napište, že jsme byli agresivní a důslední, díky čemuž soupeř neměl prostor. Bylo to totiž naší kvalitou.“

Obrat řídili mladíci Adam Hložek, Adam Karabec a Tomáš Wiesner. Jak jste s nimi spokojený?

„Budu se opakovat, beru Adama Hložka, ač je mu stále jen osmnáct let, jako klíčového hráče. Je to hráč, který má hodně vysoké parametry. Karabec zase kdykoli naskočí, hodně nám pomůže. Je to další obrovský talent a pro mě je to jen velká výhoda, že s takovými mohu pracovat. Jsou to kluci, kteří v budoucnu potáhnou nejen Spartu, ale třeba i reprezentaci.“

Především mladší Adam Karabec si říká o větší prostor, že?

„Adam je stále ještě mladý hráč, hodně perspektivní a hodně zajímavý. Musí postupně sbírat zkušenosti, pokud nastoupí, vždycky nám pomůže. Je otázka, jestli už je připravený, aby od začátku předváděl takové výkony jako posledních 30 minut. My si ho připravujeme na to, že to tak stejně bude. Jeho doba se strašně rychle blíží. Brzy může být klíčovým hráčem Sparty, ale nechceme nic uspěchat. On je trpělivý, důsledný, fantasticky trénuje… Je to hráč, který týmu v budoucnu hodně moc pomůže.“

Souhlasíte, že nebýt na stadionu fanoušci, těžko by se tým vyhecoval k obratu?

„Je úžasné, jak nám dneska pomohli, chci jim za to strašně poděkovat. Byli nejen dvanáctým, ale i třináctým hráčem. Obrat byl i pro ně. Zároveň bych dodal ještě jednu věc – nerad bych slyšel, že se něco děje kolem Srdjana Plavšiče. Buďme korektní, chovejme se slušně a buďme fanoušky Sparty. O to vás jako její kouč, který s ní chce být úspěšný, žádám.“

Věříte, že po této výhře už udržíte druhé místo?

„Pro nás je to obrovská výhoda, že jsme tyhle těžké zápasy zvládli, předběhli jsme Jablonec, máme lepší skóre a jsme ve výhodnějším postavení. Vidím to tak, že nás to spíš zavazuje k tomu, abychom poslední tři kola zvládli a uhráli víc bodů než Jablonec.“

