Smetana vyhrál poprvé jako oficiální hlavní trenér: Už jde do tuhého

Zatímco trenér Ondřej Smetana byl Baníkem v týdnu oficiálně ohlášen jako muž, který jej jako hlavní povede i do příští sezony a už se mu nebude říkat provizorní, Zlín řešil přesný opak. Jan Jelínek převzal tým dočasně po odvolaném Bohumilu Páníkovi, duel v Ostravě byl jeho ligovou premiérou. Jaká byla? 4:2 pro FCB odpovídá realitě, Fastav totiž předvedl v defenzivě tragikomedii. „Atraktivní fotbal, zasloužená výhra,“ usmíval se spokojený Smetana, který mluvil i o tom, co pro něj znamená potvrzení ve funkci, či o žebříčku 100 nejlepších fotbalistů ligy ve Sport magazínu.

Jak budete atraktivní zápas se šesti góly hodnotit?

„Pro mě, trenéry a hráče asi trošku méně atraktivní, ale jsem rád, že jste to slovo použil. Určitě to byl atraktivní fotbal. Začali jsme dobře, dostávali jsme se do šancí, akorát jsme měli dát do poločasu ještě jeden gól. Bylo by rozhodnuto. Takhle jsme sice chtěli navázat na první půli, zůstat koncentrovaní a přidat třetí gól, ale... Mohla to být hladší a jasnější výhra. Radši bych bral 4:0 než 4:2, ale beru to. Fakt to byl pro diváky atraktivní zápas. Hráli jsme, co jsme chtěli. Pasáže nám vycházely, pravidelně jsme si vytvářeli příležitostí. Byli jsme klidní, trpěliví i kvalitní v rozehrávce, akorát produktivita měla být lepší.“

S koučem Janem Jelínkem k vám přijel trochu jiný Zlín, že?

„Věděli jsme, že asi změní způsob hry a že budou chtít hrát více kombinačně, což se potvrdilo. Snažili se o to, proto jsme střídali presink se středním blokem, abychom je občas nechali hrát, vytáhli si je. Chtěli jsme využít Sora s Buchtičem, myslím, že jsme je mohli využít víc a líp. Nabízely se tam některé situace. Ale Sor hrál od začátku poprvé, byla to pro něj nová situace. I tak zápas zvládl slušně, přestože se musím přiznat, že jsem z toho měl obavy. Čas, kdy by měl nastoupit v základu, teď přišel. Už byla ideální doba vypustit ho, ať se ukáže, jak jsme s ním pracovali a jak se posunul. Jsem rád, že to vyšlo. I když vyrovnání Brna na 2:2 asi půjde trošku za ním. Defenziva je disciplína, na které s ním budeme muset hodně pracovat...“

Nicméně ještě lépe využít Davida Buchta, jenž končil duel bilancí 1+2, asi už ani moc nešlo, ne? Čím si jeho formu vysvětlujete a co v něm je?

„Nejdřív ještě k Sorovi: myslel jsem to tak, že situací, kdy se mohl nastartovat, využít svou rychlost a jít za obranu, moc nebylo. Nevyužil svůj potenciál, asi to ještě pořádně neví. Ve druhém poločase, kdy už jsme chodili do bloku, mohl být odvážnější, jít jeden na jednoho, ne to zase přehrávat. Tohle jsme nevyužili, jak jsme chtěli.“

A ten Buchta?

„Co říct... Má super období, pracuje na sobě od chvíle, co jsem přišel k týmu. O jeho přednostech jsme věděli, ale znovu to zopakuju: je třeba maximálně využít čas, který hráč dostane. Jemu se to povedlo, navíc se pořád zlepšuje, což je jeho obrovské plus. Naposledy na Spartě jeho výkon nebyl ideální, to je třeba říct. Ale zase týmu pomohl gólem, což je velmi důležité. Díky němu jsme tam byli blízko bodu. Má kvalitu, dává góly i na tréninku, zakončení má nadstandardní. Práce na něm je nicméně pořád hodně. Je na něm vidět fyzické manko, protože předtím toho moc nenahrál. Až zlepší kondiční stav, půjde ještě nahoru.“

Jak jste vnímal situaci krátce před pauzou, kdy rozhodčí Radek Dubravský nenechal dohrát Kuzmanovičovu šanci, aby odpískal penaltu a po zhlédnutí opakovaného záběru na monitoru ji zase zrušil?

„Pro mě je těžké se vyjadřovat, rozhodčí nechci a nemůžu hodnotit. Jsem trenér, měl bych hodnotit zápas, hráče. Nechci se vyjadřovat. Každý děláme chyby...“

Jasně, ale připravil vás možná o relativně snadný gól...

„Kdyby to skončilo 2:2 nebo jsme nedejbože prohráli, asi bych se ovládal a držel mnohem hůř. Takhle... Prostě chyba, věřím, že se pan rozhodčí poučí a příště ji neudělá. Vyhráli jsme 4:2, byli jsme lepší. Když to odlehčím, odpouštíme mu.“ (úsměv)

Řešil jste situaci s Nemanjou Kuzmanovičem? Jak se říká, kontakt tam asi byl...

„Nedokážu si představit, co bych mu měl říct k tomu, že nespadl. Chtěl dohrát situaci, chtěl dát gól, ukázal charakter, nesimuloval. Asi to nebyl dotyk na pád. Už jsme se k tomu ale ani nevraceli a neřešili to. V poločase to nebylo téma. Kdyby ano, tak bych ho spíš pochválil za to, jak se zachoval.“

Ještě jedna zvláštní situace nastala, tentokrát po hodině hry, kdy Daniel Tetour nešťastně zbořil brankáře Mateje Rakovana, který zůstal ležet. Padl gól, sudí to nepřerušil, pak branku odvolal, gólman musel střídat...

„Přiznám se, že tohle byla těžká chvíle. Z mého místa to vypadalo jako jasná situace, divil jsem se, proč píská faul. Soupeř hned tvrdil, že ne. Gólman je vážně zraněný, jel do nemocnice, přeju mu, ať je v pořádku. Byla to spíš moje zbrklost, po výhře 4:2 už je ale zbytečné to řešit.“

Čím si vysvětlujete to dvouminutové zatmění ve druhé půli, kdy jste dvakrát inkasovali? Nekoncentrace, smůla, shoda náhod?

„Všechno. A samozřejmě i trochu Sor. Hrál sice slušně, musím ho pochválit, protože byl nebezpečný, ale asi zaspal a taky na tom nese malý podíl viny. Musím se ještě podívat, ale jeho bránění a dostupování nebylo ideální. Z toho pramenily ty dva góly. Možná jsme to i trochu podcenili, na druhou stranu Zlín to zahrál kvalitně. Dalo se tomu předejít, ale soupeř to vyřešil dobře.“

K vám osobně – jak se vám šlo do zápasu, před kterým jste byl oficiálně jmenován hlavním trenérem i pro příští sezonu? Přišla větší úleva, klid?

„Před zápasem jsem k tomu přistupoval úplně stejně. Že bych si teď řekl, že mám klid? To ne. Spíš jsem byl od rána možná ještě víc soustředěný ve stylu, že už jde opravdu do tuhého. Nevím, jak to popsat... Těšil jsem se, byl jsem koncentrovaný ještě víc než předtím. (úsměv) Jinak ale velký rozdíl nepociťuju.“

Co pro vás taková důvěra, která se vyvinula z nevinného záskoku, znamená?„Jsem rád, že pokračuju. Vidím před námi spoustu práce, ale těším se na ni. Chceme být nároční na sebe i na hráče a chceme hrát dobře a posouvat se. Takhle to cítím. Chceme být úspěšní, sbírat body. Vůbec nepřemýšlím nad tím, jak se to vyvinulo nebo že už to není záskok. Prostě jdeme dobře trénovat a jdeme dělat maximum.“

Je Tomáš Galásek jako váš asistent fajn volba?

„Ano, určitě. Ideální.“

Překvapilo mě, že navzdory zraněnému Adamu Jánošovi a chybějícímu střednímu záložníkovi na lavičce hrál za béčko Jakub Drozd a do ligové nominace se vůbec nevešel. Kdy přijde jeho čas?

„To nevím. Byl s námi Dan Šmiga, hrál poprvé Sor. Myslím si, že prostor mladým jsme dali. Kuba byl alternativou, přemýšleli jsme o tom, ale ještě jsme se rozhodli, že ne. A prosím, můžu říct ještě jednu věc? Dovysvětlit ji?“

Samozřejmě.

„Chtěl bych se vyjádřit k vaší páteční anketě Sport magazínu, kde vyšel žebříček třiceti nejlepších ligových hráčů. Je to úsměvné nebo vtipné, že jsem se stal terčem vtípků. Na té anketě jsem se však nepodílel. Víc bych to nechtěl rozvádět.“ (úsměv)

Nezlobte se, ale to je chyba vašeho PR úseku, tiskový mluvčí Baníku poslal do redakce přesně takový seznam třiceti fotbalistů, který se v magazínu otiskl.

„Nebyla to chyba PR úseku. Oni mi to podali a vysvětlili správně, jenom na cestě ke mně se to trošku zamotalo a zkomolilo. To se stává. Beru to s nadhledem.“

