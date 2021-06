Pešek: Cílem je titul se Spartou. Zvedl jsem se i díky Hoftychovi

Už je to definitivní. Krajní záložník Jakub Pešek (27) se přesouvá z Liberce na Letnou, kde fotbalově vyrostl. Konstantními výkony na ligové i mezinárodní scéně sice upoutal více zájemců, upsal se ovšem právě Spartě, a to na tři roky. Čerstvě nominovaný reprezentant tak nakonec na EURO pojede bez tlaku, transfer ze severočeské metropole vyladil ještě před začátkem turnaje.

Osa Slovanu se začíná otřásat. Vír zájemců kolem Jakuba Peška kroužil už minulé léto, rychlonohý záložník se ale ještě rozhodl pod Ještědem setrvat. Přesun hlásí až nyní. Do Sparty se přitom vrací po více než šesti letech, kariéru 27letý křídelník nakopl přes angažmá v Českých Budějovicích a hlavně v Liberci. „Byla to priorita,“ prozrazuje o návratu na Letnou.

JAKUB PEŠEK Narozen: 24. červen 1993 (27 let) Klub: AC Sparta Praha Pozice: krajní záložník Kariéra: Sparta (do 2014, mládež), Sparta B (2014-2015), České Budějovice (2015-2017, host.), České Budějovice (2017-2018), Liberec (2018-2021), Sparta (2021-?) Největší úspěchy: účast v Evropské lize (2020), start v reprezentaci (2020), nominace na EURO (2021)

Těšíte se na návrat do Sparty?

„Šlo o můj cíl vlastně od doby, kdy jsem ze Sparty odcházel. Nějaké náznaky a nabídky probíhaly také od jiných zájemců, ale priorita byl právě návrat. Jde určitě o velkou výzvu, chci se ukázat a pomoct týmu k co nejlepším výsledkům. Doufám, že se nám podaří vyhrát titul, protože si ho Sparta zaslouží a čeká na něj už hrozně dlouho. To je teď můj nový cíl.“

Takže hrálo roli, že jste fotbalově na Letné vyrostl?

„Určitě to roli hrálo. Ke Spartě mám velký vztah, a jak už jsem říkal, cíl jsem měl od začátku daný. Jednou se vrátit. Teď se záměr splnil a jsem opravdu šťastný.“

Bude těžší prokázat kvality?

„Bude to těžší hlavně kvůli větší konkurenci, ale tak to zkrátka ve Spartě je. Zažil jsem boj o místo už v mládeži, takže si dokážu představit, že se konkurence i tlak zvětší. S tím ale počítám a už se na tu velkou výzvu těším.“

Jaká jsou očekávání?

„To je jednoduché, mám jen ta největší. (úsměv) Chtěl bych pomoct co nejlepšími výkony a výsledky. Věřím, že bude klub úspěšný.“