Jedenáctka sezony: Stanciu králem, Slavia vládne. Hložek chybí o fous

„Stálice, top gólman ligy, člen širšího kádru reprezentace. Možná přišla chvíle na přestup do elitní soutěže, spolehlivými výkony by si zajímavou štaci venku zasloužil.“

Jan Bořil (Slavia)

průměrná známka: 6,12

27 zápasů

3 góly

„Srdcař, vůdce Slavie, v lize na svém postu nemá konkurenci. Takového borce by chtěl do týmu každý, i on už by si zřejmě zasloužil kvalitní zahraniční angažmá.“