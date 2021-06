Liga očima fans: Slavia pořád překvapuje. Sparťanské loučení

Mistrovské křepčení před Edenem. Slavia vyrazila na jízdu prahou • FOTO: Michal Beránek/Sport Fotbalová liga skončila a na poslední kola mohli i někteří fanoušci, byť v omezeném počtu. Na Slavii mohli slavit dlouho dopředu a poslední zápasy se nesly ve znamení oslav. Plzeň se nakonec spokojí s pátým místem, u Sparty nás čeká změna v pozici komentátora. A klokani zakončili ročník stylově - neproměněnou penaltou.

SLAVIA PRAHA Tahle Slavia, to je extratřída! Ohlédnu-li se za poslední roky, nevěřil jsem, že výkony Slavie, která se formovala okolo Hušbauera nebo Stocha, někdo významně překoná. Pak tu ale byl tým okolo Součka a předváděl excelentní fotbal. Po jeho odchodu jsem opět, podotýkám zbytečně, měl strach, jak bude sezona vypadat. Nyní máme mužstvo okolo Stancia a Provoda, které ty předchozí překonalo. Neustále mě překvapuje, jak je trenérský tým schopný doplňovat kádr fotbalisty, které bych do základu netipoval. Nebo alespoň hráče, u kterých bych rozhodně nehádal takovou výkonnost. Určitě je to vidět právě na Provodovi. Pro mě největší překvapení sezony. Úspěšnost týmu dokládají nejen oba poháry, ale i trofeje pro hráče a trenéra. Přemýšlím, jestli můžu říct, že současná Slavia je ta nejlepší, která kdy byla. Protože na počátku byl A tým vyhlášen za extratřídu a nehrál domácí soutěžní zápasy. Porážel soupeře na celém kontinentu. Ale to byl jiný fotbal a jiný svět. Takže ano, říkám, že současná Slavia je prostě extratřída. Díky za to všem v klubu! DAVID OCETNÍK, 43 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 2:1. Mistři bez prohry, trefil se i Kuchta

VIKTORIA PLZEŇ Páté místo je ještě výhra... Tak nám skončil divný ligový ročník. Pokud jde o kvalitu a umístění, je jasné, že být in úplně pořád nemůžeme. Nedá se nic dělat, páté místo je odrazem toho, co jsme předváděli. A vzhledem k tragickému podzimu je to ještě výhra. Jestli výměna trenérů ponese nějaké ovoce, to se uvidí až v příští sezoně. Momentálně se necháme překvapit, jaký průvan v kabině se nám prožene a co nám nového přinese. Je vidět, že některým hráčům asi nevadí, na kolikáté příčce skončili, hlavně, že to sype. Bohužel do hlediště jsme mohli jen podle libovůle vlády a hlavně podle ministrů zdravotnictví, kteří podle mě byli jen horší a horší. Snad jsou bídné časy v hledišti za námi a bude možné zase zajít na fotbal a poklábosit s kamarády. Takže na podzim snad v lepších časech. Na cestě do Evropy musíme svalit na hřišti tři balvany a to fakt nevidím moc růžově. Hlavně zopakuji: hrát mladý, mladý a mladý. To je budoucnost. Čest královně Viktorce, celý Covid i s vládou navždy pryč! KOVI, 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Opava - Plzeň 1:3. Viktoria si pojistila Evropu, zářil Čermák

SPARTA PRAHA Ať se naplní fáze očekávání Sezonu jsme zakončili jednoznačným vítězstvím nad Brnem. První půle skvělá, a tak mě mrzelo, že druhá se spíš už jen dohrávala, což je tak trochu naším zvykem. Druhé místo je dobré, ale měli bychom mít nejvyšší cíle. Abychom konkurovali Slavii, musíme posílit a hodně přidat v rychlosti, výbušnosti. A také zlepšit defenzivu. Jsem rád, že prodloužil Adam Hložek, je to opravdu výjimečný talent. Uvidíme, kam se posuneme, ale v nové sezoně už to bude beze mě. Tímto bych chtěl moc poděkovat deníku Sport za to, že jsem mohl být bezmála tři roky malou součástí jeho týmu. Uzrálo ale ve mně definitivně rozhodnutí, že nastal čas předat žezlo. Doufám, že můj nástupce bude mít větší důvod k radosti a že konečně po fázi očekávání, kterou teď s trenérem Vrbou opět prožíváme, nepřijde tradiční fáze zklamání. Náznaky tam jsou. S tím souvisí ještě jedno přání: neměnit trenéry tempem, jakým mění premiér Babiš ministry zdravotnictví... A nezapomeňte: My jsme SPARTA!!! MICHAL ŠEDIVÝ, 53 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Brno 6:1. Demolici korunoval čtyřmi góly Hložek

BANÍK OSTRAVA Byla to divná a neúspěšná sezona Ano, jiné hodnocení mě nenapadá. Před sezonou jsme vyhlásili útok na evropské poháry, který splněn nebyl. Vzhledem k ambicím a rozpočtu klubu je osmé místo zklamáním. Kvůli neuspokojivým výsledkům byl v průběhu sezony odvolán trenér (jinak to nešlo), což nikdy není dobře, a přišel jiný, opět s jinou koncepcí. Do divné sezony patří i zápasy bez fanoušků. Nesmyslné pravidlo bylo pro všechny stejné, ale Baník má svá specifika a k nim fanoušci a bouřlivá atmosféra doma i na výjezdech patří. Tenhle faktor nám určitě několik bodů sebral. Se současným kádrem se dá pracovat, ale chtělo by to posílit hlavně kvalitním útočníkem, který přinese alespoň deset gólů za sezonu. V tom je naše největší slabina. Jsem hodně zvědavý na pohyb v týmu. Vrací se nám někteří hráči z hostování (například Robert Hrubý už dostal šancí až až), takže kádr se bude nejspíš zužovat. Příští rok slaví Baníček sto let. Jde o výjimečné výročí výjimečného klubu, kéž by šlo také o výjimečnou sezonu… DAVID LIVEČ, 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Ostrava - Karviná 1:1. Baník nevyužil velké množství šancí a s Karvinou pouze remizoval