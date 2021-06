Ředitel Bohemians o FAČR, termínu přestavby Ďolíčku a Pulkrabovi

Jsme pár týdnů po valné hromadě FAČR. Jaká byla? Kromě toho, že časově dlouhá.

„Volební část byla paradoxně jedna z nejrychlejších, kterou jsem zažil. Z toho pohledu, že hlasování rychle odsýpalo. Problém byl ve volební komisi, která byla extrémně pomalá. I když to šlo úplně bez problémů, tak se o devíti bodech hlasovalo 12 hodin. Během 15 minut měli všichni odvoleno a pak se hodinu a půl čekalo na výsledky. Ale volební část byla relativně klidná.“

I z pohledu průběhu? Nejen ze zdrojů Sportu plynulo, že větší šanci na vítězství má Karel Poborský.

„Váš odhad jsem si četl ráno, když jsme na valnou hromadu jeli. Řekl bych, že těsně před začátkem to bylo 50:50. Ale bylo pár nepřesvědčených delegátů. Možná ani nesledovali debaty a nevěděli moc o kandidátech. A průběh prvních hodin přesunul jejich sympatie k jednomu uchazeči.“

Opravdu měla takový vliv zpráva revizní komise, která vyrovnaný stav zvrátila k Petru Fouskovi?

„První dvě tři hodiny valné hromady ukázaly, že stávající vedení asi nejsou lidi na správném místě. Nejsou schopní se vypořádat s argumentací, kterou by měli být schopní zvládnout. A revizní komise tomu nasadila hřebíček, když se v závěrech píše, že nedostala ani dostatek podkladů, aby to mohla revidovat, což je hlavní účel, proč je vůbec vytvořená.“

Vy jste Petru Fouskovi dopředu vyjádřil podporu, takže jste byl spokojený?

„Dali jsme nominaci Petru Fouskovi, ale měli sympatie ke všem třem kandidátům. Karla Poborského znám 15 let, hrajeme spolu hokej, takže v osobní rovině jsme na tom velice dobře. To samé s Vláďou Šmicerem. Takže jsme chtěli být konzistentní a Petr Fousek pro nás byl jasná volba. A Vláďa Šmicer nám to ulehčil svým odstoupením.“

Ale do pozice místopředsedy i přes přání Petra Fouska neprošel. Je to protikrok českých delegátů?

„I rozložení hlasů při volbě předsedy dost napovídalo, jak pak dopadne volba místopředsedy za Čechy. Bylo by velké překvapení, kdyby to tak nedopadlo. Petr Fousek i Vláďa Šmicer asi dělali dost, aby se tam dostali, ale takhle byla rozložená síla. Byla to jedna z jasně daných voleb. Bohužel."

Sympatizanti Fevoluce jsou nakonec v Čechách „jen“ v pozicích řadových členů. Jaké je vaše očekávání od nového výkonného výboru?

„Někdo říká, že je to 7:5, někdo 8:4 pro Petra Fouska. Já tohle kategorizování nemám rád. Teď možná budu Petra Fouska citovat, ale je důležité, aby výkonný výbor mohl konstruktivně pracovat. Tam se nebudou dělit na to, z jakého jsou tábora. Také Petr Fousek bude navrhovat řešení, která budou přijatelná pro všechny, aby výkonný výbor vystupoval jako jeden člověk.“

Jaké očekáváte první kroky nového výkonného výboru? Dají se čekat na Strahově větší změny?

„Určitě budou. A myslím si, že budou i na klíčových pozicích. Jak Fevoluce, tak Petr Fousek hlásili, že jakýkoli člověk, který se objeví v nějakém spisu, by vůbec neměl být v rámci vedení FAČR aktivní, dokud se jeho situace nevyjasní. Minimálně o tyhle lidi by se to mělo pročistit.“

Úkolem nového vedení FAČR je očistit český fotbal v očích veřejnosti. Je to vůbec možné? A jak?

„Není to něco, co se změní lusknutím prstu, je to dlouhodobá práce. Petr Fousek je krizový manažer. Poslední rok dával do kupy řecký svaz a říká, že jsou potřeba změnit procesy. Viz kauza s dezinfekcí. Aby se nestalo, že někdo podepíše fakturu a celá vina je na něm.“

Třeba šéfem komise rozhodčích má být Radek Příhoda? Je to pro Bohemians schůdný kandidát?

„Poslední dva roky pracoval přímo pro LFA. Jezdil po zápasech a supervizoval dění na ligových stadionech. Logicky jsme s ním přišli do styku, sem jezdil celkem často, protože to nemá daleko. Ale jestli k němu chováme nějaké sympatie… Uvidíme, jaká bude jeho práce a jak se popere třeba s listinou rozhodčích. Ani tam by se neměla vyskytovat jména, která jsou v různých spisech.“

Dalším výrazným hráčem ve sportu je Národní sportovní agentura. Jak se s ní komunikuje?

„Největší aktivita byla NSA a LFA byla v říjnu, kdy nám komplet zastavili soutěže. Byli jsme jedni z mála v celé Evropě, kteří úplně přestali hrát, i když jsme dodržovali striktní regule. Tam byla komunikace skoro na denní bázi. Potom znovu o měsíc později s vypsáním dotačního programu, který by měl vynahradit ty šílené ztráty, které přišly, což se nakonec i odhlasovalo a vypořádalo. A od března jsme řešili rozvolňování, pilotní programy a fanoušky na hřišti. Změna naštěstí přišla až potom, co se všechno vyřešilo. S panem Neusserem probíhají jednání směrem k další sezoně.

NSA zároveň má řešit i sportovní infrastrukturu, což se Bohemians týká skrz stadion v Ďolíčku…

„Máme doporučení NSA, aby proběhla rekonstrukce. Zároveň NSA občas vypisuje zajímavé investiční granty, pod které by se rekonstrukce Ďolíčku mohla v budoucnu dostat. Bohužel je to teď tak daleko, že kdyby něco vypsali, nestihne se to zrealizovat. Rekonstrukce Ďolíčku je v tuto chvíli naplánovaná na začátek roku 2024 a dotační tituly jsou naplánované tak, že do roka dvou musí být hotovo, takže se to nesetkává. Ale už je příslib NSA, že se na tom budou podílet, ať už dotačním řízením nebo podporou městské infrastruktury.“

Když už jsme u Ďolíčku, pojďme u něj zůstat. Kam se pokročilo za poslední rok?

„V tom, že se jasně řeklo, jak rekonstrukce bude probíhat,