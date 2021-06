Šumulikoski: Svědík nikam! Hoffman do Polska, kdo by mohl ještě přijít?

Na hřišti ve Starém Městě už byli s mužstvem i útočník Ondřej Šašinka a krajní univerzál Daniel Holzer. Oba si vytipoval v Baníku kouč Svědík, dobře je zná. Před červencovým druhým předkolem Konferenční ligy s bulharským Lokomotivem Plovdiv z nich zkusí narychlo udělat důležité hráče pro Slovácko. „Počítáme s tím, že to nějaký čas může trvat. Musí si zvyknout na jiný tréninkový proces a další věci. Na druhou stranu, oba už jsou zkušení a věřím, že se brzy dostanou na tu svoji hranici, kde je chceme mít,“ přál si trenér.

Pryč jsou defenzivní stožár Stanislav Hofmann a nejlepší střelec Jan Kliment. Zkušený stoper se podle informací Sportu dohodl na angažmá s polskou Termalicou Nieciecza, nováčkem nejvyšší soutěže. „Nebude úplně snadné ho nahradit, nějaký pátek to bude trvat. S Kadlecem byli sehraní, odehráli spolu spoustu utkání,“ zdůraznil Svědík. „Vymýšlíme varianty, které musí být přímo úměrné možnostem klubu.“

Další ztráty aktuálně v plánu nejsou. Nečekejte ani hromadný import do kádru. Kromě Šašinky a Holzera se dá očekávat příchod ještě jednoho hotového borce. Jde o stopera z české ligy, jehož zkusí pedant Svědík vrátit na bývalou úroveň. V přípravě je i krajní obránce Petr Reinberk, který má před podpisem nové smlouvy.

Řeší se rovněž pozice brankáře, neboť tým postrádá silnou, jasnou jedničku. O zápasy se v sezoně dělili Pavol Bajza s Vítem Nemravou. Se střídavými úspěchy. „Pokud bude na trhu ten správný hráč pro nás, vezmeme ho. Ale je teď v Česku dostupný brankář, který by byl lepší než ti naši?,“ položil řečnickou otázku manažer Šumulikoski. Jinými slovy, momentálně žádná jednání nefinišují.

Pokud by došlo na vzývaný comeback odchovance Milana Heči ze Sparty, bylo by to o něčem jiném. V jeho případě by klub neváhal ani vteřinu. Jenže pravděpodobné to není. „Heča má všechno. Kdyby se vrátil, máme na pět šest let do konce jeho kariéry klid. Vedle něj by rostli Bajza s Nemravou. A třeba by ho časem i přeskočili, kdo ví,“ pokrčil rameny Šumulikoski.

A kdo zastoupí na hrotu desetigólového Klimenta? Stoprocentní náhrada se najde stěží. „Takový typ, co se týká sprintových náběhů, dlouhého kroku i soubojů, u nás není,“ podotkl kouč. „Typologicky bude těžké ho nahradit. Abychom přivedli stejného hráče jako je Kliment, tak to určitě nebude. Musíme prostě vymyslet variantu sestavy, která nám bude fungovat.“

Pro Šumulikoského je stěžejní, že zůstal jeho nejbližší spolupracovník Svědík. Chápe sice, že má touhu po kariérním posunu, ale podle něj je na takový krok ještě čas. „Řekli jsme si, že do pěti let chceme s klubem něco udělat, stabilizovat ho v prostředku tabulky. To není jen o jednom roku. Až když to zopakujeme další dvě sezony, může se posunout. Je v pořádku, že by chtěl do většího klubu. Sám ho tam odvezu,“ slíbil s úsměvem.

V nejbližší době zamíří Svědík akorát se Slováckem do Slovinska na soustředění…V plánu je duel s Orenburgem a rýsuje se generálka s Dynamem Moskva.

Veliče Šumulikoski, sportovní manažer Slovácka:

Už se nebojím

„Pro mě je Svěďa klíčový člověk. Už ho znám, načetl jsem ho. Každý z nás má svoje. Není to s ním lehké, je hodně náročný. Ale to je správně. Kdyby ho majitel pustil, mrzelo by mě to. Vím, jak Svěďa trénuje a co dokáže z hráčů dostat. Já nechci prohrávat a on taky ne. Kolikrát jsem nervózní, nadávám. Prohrál jsem v kariéře spoustu zápasů, ale pořád chci vyhrávat. Za klub, ne kvůli mně. V této funkci jsem zjistil, že není jednoduché jít a koupit hráče. A kvůli covidu to bude čím dál složitější. Hlavně pro menší kluby. Když jsem do toho před dvěma a půl lety šel, bál jsem se, že sestoupíme. Byl bych pod tím podepsaný. Skoro jsem nespal, byl jsem ve stresu. Teď už se nebojím. Po roce jsem viděl, že jdeme správnou cestou. Měl jsem strach, že přijdou po těžkých trénincích zranění. Ale hráči si na ty dávky zvykli, jsou silnější a silnější. Myslím, že nyní jsme konkurenceschopní každému.“

