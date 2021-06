Baníku jsem poděkoval za zájem, styl Sigmy se mi líbí víc, říká Růsek

Je jednou z největších investicí Olomouce posledních let, ale tlak si ex-brněnský Antonín Růsek (22) nepřipouští. „Pokud se chcete posouvat, musíte se s tím poprat,“ podotýká ofenzivní posila staronového kouče Václava Jílka a vysvětluje, proč upřednostnil Sigmu před Baníkem, kam ho lákaly známé tváře.

Poslední zhruba rok a půl měl Baník na seznamu vytipovaných a vysněných posil brněnského odchovance Antonína Růska. Vábil ho bývalý trenér Luboš Kozel, jenž ho znal z mládežnických reprezentací.

Líbil by se i výkonnému řediteli ostravského klubu Michalu Bělákovi, který měl Růska ve Znojmě, kde působil. A v tehdy druholigové angažmá na jihu Moravy ho coby hlavní kouč vedl Jiří Balcárek, současný skaut FCB.

Ještě v minulém týdnu na oficiálním youtubovém kanálu prohlásil sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann, že je stále možné, že Růsek do Slezska dorazí.

Nedorazí, v tu dobu už byl domluven s Olomoucí, kde v pondělí začal přípravu pod Václavem Jílkem.

V dobré náladě se přidal k partičce mladíků a načal novou kariérní etapu. A až se v průběhu léta definitivně přestěhuje z brněnského bytu o 80 kilometrů severovýchodním směrem, tak i životní.

„Není tajemstvím, že jsem měl nabídku z Baníku Ostrava, ale důvodů, proč jsem si vybral Sigmu, bylo víc. I ona mi dala příležitost zůstat v lize, vždycky se mi líbil její herní styl. Nikdy nenakopávala, naopak kombinovala po zemi. Takový fotbal by mi mohl sedět,“ popisuje Růsek.

Jak nakonec probíhalo konečné rozhodnutí o podpisu nové smlouvy?

„Ze začátku to mělo být tak, že jsem si to měl v hlavě rozhodnout sám. Tak jsme byli domluvení. Ale i tak jsem nicméně pár kontaktů z Baníku měl,“ usmál se ofenzivní univerzál. „Sigma mě po celou dobu nechala v klidu, abych si vše promyslel. To se mi líbilo.“

Po finálním verdiktu férově zavolal na Bazaly.

„S panem Bělákem se znám hodně dobře ještě ze Znojma, vůči němu mě to trochu mrzelo. Ale když jsem se rozhodl pro Sigmu, zvedl jsem telefon, poděkoval mu za zájem a sdělil mu, jak jsem se rozhodl,“ uvedl.

Na Andrově stadionu tak šikovný forvard naváže nejen na svůj jediný reprezentační start z loňského září, když se nároďák představil v „covidovém“ složení proti Skotsku, ale taky na Michala Ordoše. Jeden z nejlepších útočníků Hanáků posledních let pochází stejně jako Růsek z Troskotovic. A nastupuje na stejném postu.

„Bydlíme asi tři baráky od sebe. Něco jsme spolu probírali, ale já to v Olomouci znám, protože jsem sem jezdil na ligu. Ordži ji hrál, byl mým vzorem. Laťka je vysoko,“ mrknul.

Angažmá v Sigmě mu nedoporučil jen Ordoš, ale i brněnský stoper Pavel Dreksa. Nové spoluhráče zná, zejména ty ze silného sigmáckého ročníku 1999, proti kterým v mládeži nastupoval. Příjemným bonusem je i příchod záložníka Jana Sedláka ze Zbrojovky, hned má v šatně parťáka.

„Byli jsme v kontaktu asi týden před začátkem přípravy, kdy jsem si u vás přečetl, že taky jedná se Sigmou. Jsem rád, že tu je. Jde o hrozně nepříjemného zloděje míčů, výborně předskakuje. Černou práci má zmáknutou,“ chválí Sedláka.

Růsek by rád zůstal v útoku. Ať už na úplném hrotu či pod ním. Už žádné šíbování sestavou jako v Brně, kde občas zaskakoval i jako klasický střední záložník na pozici číslo osm. To fakt není jeho parketa.

„Zkusil jsem si tam snad všechny posty, ale jsem útočník,“ říká rázně. „Vím, že se ode mě čekají góly, tlaku se nebojím. Konkurence vás může posunout, těším se na to tady. Když dobře začneme a bude se nám dařit, můžeme si dát vysoké ambice. A Zbrojovka? To víte, že mám o ni trochu strach... Mám nějaké informace, jak to tam probíhá, tak snad se cíl v podobě okamžitého postupu podaří.“

Zda do druholigového klubu recipročně kromě Jiřího Texla zamíří z Olomouce ještě někdo na hostování, jak prezentovalo Brno na svých webových stránkách, není v tuto chvíli jisté.

Jílkův prvoligový kádr se bude zužovat až v následujících týdnech do odjezdu (9. července) na herní soustředění v polské Opalenici. Do té doby mají všichni šanci přesvědčit.