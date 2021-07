Kalvach vylekal Šádka. Opora Plzně bude chybět týdny, možná měsíce

Přípravný zápas s třetiligovou Jiskrou Domažlice sotva začal – a pro hráče s číslem 23 už skončil. Lukáš Kalvach zničehonic zůstal ležet na trávníku a bylo jasné, že ve hře nebude moci pokračovat.

„Šel sám do výskoku, bylo to nezaviněné a špatně dopadl. Modlím se, ať je Kalvy v pořádku a není to nic vážného,“ řekl stoper Domažlic David Limberský, který měl celou situaci jako na dlani.

Kalvacha si okamžitě vzali do péče masér Zdeněk Sláma, lékař Petr Váchal a fyzioterapeut Michal Rukavička, kteří mu dali na kotník ledový obklad.

Adolf Šádek, který zápas sledoval po boku své partnerky Alžběty, dcery majitele Zbrojovky Brno Václava Bartoňka, se okamžitě vydal s ustaraným výrazem ve tváři do rohu hřiště, aby zjistil první informace.

Zranění klíčového hráče totiž může významně ovlivnit šance Viktorie na úspěch ve druhém předkole Konferenční ligy proti běloruskému Dynamu Brest – i případné vyhlídky na finančně zajímavý přestup. Kalvach je jedním z mála hráčů v aktuálním kádru, na jejichž prodeji se klubová kasa může pořádně zahojit.

Plzeň - Slovácko: Klíčový gól v boji o poháry! Kalvach propálil zeď, 2:1

„Samozřejmě je to nepříjemnost, protože Kalvy je pro nás velmi důležitý hráč, věřím, že to nebude nic vážného. Podrobí se vyšetření a uvidíme, věřím, že bude chybět jen pár dní a rychle se zapojí,“ uvedl trenér Michal Bílek.

Klub zatím povahu zranění ani případnou délku léčby nespecifikoval, čeká na výsledky pondělní magnetické rezonance. Jisté je zatím jen to, že se nejedná o zlomeninu. Pokud půjde „jen“ o výron, zmešká Kalvach minimálně část herního soustředění v Rakousku, kam Viktoria vyráží v úterý. Když vyšetření odhalí poranění vazů, čeká ho pauza v řádu měsíců.

V tom případě připadá v úvahu jako náhradní varianta Modou NˈDiyae. Čtyřiadvacetiletý Senegalec, který přišel na zkoušku z druholigového Táborska, se zatím jeví nad očekávání slibně.

„Modou to zatím zvládá velmi dobře,“ uznal Bílek. „Zapracoval se v pohodě, i tréninkovou zátěž zvládá bez větších problémů. A herně mě překvapil. Teď budeme diskutovat o tom, jak to bude dál, ale pro mě je to zajímavý hráč,“ naznačil, že by v týmu měl zůstat.

Na další hostování naopak patrně vyrazí Dominik Janošek, který jako jediný z celého kádru do zápasu proti Domažlicím nezasáhl.