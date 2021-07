Boleslav hlásí velkou posilu! Na rok podepsal kanonýr Milan Škoda

Milan Škoda vstoupil do Klubu ligových kanonýrů • FAČR

Bývalý fotbalový reprezentant Milan Škoda posílil fotbalisty Mladé Boleslavi. Člen Klubu ligových kanonýrů podepsal s klubem roční smlouvu s opcí. Pětatřicetiletý útočník odešel před rokem a půl z pražské Slavie do tureckého Rizesporu, kde mu po uplynulé sezoně vypršela smlouva. Mladá Boleslav o nové posile informovala na svém webu.

Navzdory nabídkám ze zahraničí se Škoda rozhodl vrátit do české ligy. „Už jsem neměl chuť zůstávat v zahraničí a jsem rád, že jsem nyní v Mladé Boleslavi, které jsem dal přednost před nabídkami z Turecka a Kypru. Jsem rád, že se Boleslav ozvala a dala mně šanci hrát opět v Česku,“ uvedl Škoda, který už několik dní v novém působišti trénoval.

Autor 113 ligových gólů se v klubu minul s mladším bratrem Michalem, který na konci května odešel do Českých Budějovic. „Bratr tady odvedl dobrou práci, deseti góly (v minulém ročníku) pro mě nasadil laťku dost vysoko. Když tady hrál, tak jsem Boleslav sledoval hodně, proto vím, že se jí v poslední podzimní sezoně a na počátku letošního jara moc nedařilo, ale potom se zlepšila a šla v tabulce nahoru. Doufám, že v nastávající sezoně bude Boleslav jiná než v té předchozí, a že budeme hrát o vyšší příčky, případně o Evropu. Stále mám ambice něco dokázat, to znamená, co nejčastěji vyhrávat a pomáhat k tomu góly,“ uvedl Škoda.

Střelec čtyř reprezentačních branek je další zkušenou posilou týmu kouče Karla Jarolíma po nedávném příchodu obránce Marka Suchého. „V každé řadě týmu pro nadcházející sezonu jsem si přál fotbalově i lidsky vyzrálou osobnost, proto k Marku Matějovskému v záloze a Marku Suchému v obraně jsme přivedli kanonýra Milana Škodu,“ uvedl šéf klubu Josef Dufek.

Škoda má v české lize bilanci 302 zápasů a 94 gólů. Většinu z nich dal v dresu Slavie, kde strávil osm let a získal tři mistrovské tituly. Se 77 brankami je nejlepším novodobým střelcem Slavie. Před angažmá v Edenu hrál za Bohemians 1905.