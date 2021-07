INSIDER: Stanciu je ze Slavie nadšený, říká Šmicer. Gebre? Charakter

Je to sezona, kdy mají sparťané ukázat, že jsou konsolidovanější a schopni ohrozit mistra posledních tří ročníků. Očekává to ostatně i slávistická legenda Vladimír Šmicer. „Slávisté mají pořád v rukou nejlepší karty. Ale Sparta by měla být Slavii blíž,“ očekává host prvního dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER v novém ročníku. Šmicer podrobně rozebírá start svého bývalého týmu a oceňuje výhru 1:0, rozebírá ovšem i návraty Milana Škody či Theodora Gebre Selassieho, jenž „na přivítanou“ čelil brutálnímu ataku.