Panákův dojemný návrat. Děkuju Spartě, hlesl. Uvažoval i o konci

Demolice, jednostranná záležitost. Sparta netradičně zválcovala Slovan na jeho půdě 5:0, kdysi vyrovnané bitvy vzaly tentokrát za své. Po vyloučení Theodora Gebre Selassieho Pražané nasázeli rozhozené domácí obraně hned čtyři góly, byl z toho debakl. „Předvedli jsme celkově povedený výkon,“ těšilo navrátilce Panáka.

Pamatujete si, jak dlouho jste nenastoupil v základní sestavě?

„Tipnu si to asi hodně přesně, protože jsem o tom údaji nedávno četl. Bylo to přes tisíc dnů.“

Přesně tisíc dnů a týden. Hádám, že jste se na návrat musel pořádně těšit. „Strašně, bylo to hrozně dlouhé. Chtěl bych poděkovat Spartě, kabině a celému realizačnímu týmu, všichni mě celou dobu podporovali. Vždy jsem ze všech stran cítil, že to se mnou lidi ohromně prožívají, takže vážně velké díky.“

Nebyla ale přece jen doba, kdy jste v návrat přestal věřit?

„Asi po poslední operaci. Už jsem se na to chtěl kvůli zdraví vykašlat, abych nebyl limitovaný v osobním životě. Po debatách s lékaři, přítelkyní a rodinou jsem se však rozhodl návrat ještě zkusit. A udělal jsem dobře.“

Obzvlášť po galapředstavení v Liberci s historickou výhrou 5:0…

„Všechny automatismy rychle naskočí, ale jak minuty ubíhají, bývá to horší, protože člověku rychle docházejí síly. Nebyl jsem zvyklý na takové tempo. Bylo dobře, že jsme zápas zvládli, rychle jsme navýšili vedení. Kdyby bylo utkání vyhrocenější, měl bych to mnohem složitější.“

Takže lepší zápas pro návrat do základní sestavy nemohl být?

„Bylo to z naší strany hezké utkání. Od první minuty jsme ho drželi ve svých rukou, kombinovali jsme, byli jsme silní na balonu… Liberec jsme prakticky do ničeho – až do úplného závěru – nepustili, šlo prostě o celkově povedený výkon.“

