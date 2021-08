Úleva ve Spartě, Dočkalovo zranění není vážné. Chybět bude v řádu týdnů

Byl to moment, při kterém zatrnulo snad všem sparťanským fanouškům. V závěru prvního poločasu sobotního utkání s Karvinou (2:0) se zranil kapitán Bořek Dočkal, na první pohled bylo zřejmé, že má problém s kolenem. Podle informací serveru iSport.cz ovšem žádný katastrofický scénář nenastává. Zranění zkušeného záložníka by nemělo být vážné, mimo hru bude v řádu jednotek týdnů.

Bylo to jedno z hlavních témat sobotní tiskové konference s trenérem Pavlem Vrbou po duelu s Karvinou. Jak je na tom kapitán Bořek Dočkal, který musel v poločase nuceně střídat pro problémy s kolenem?

„Musí na vyšetření do nemocnice, podle toho uvidíme. Začal mít problémy s kolenem, ale nechci spekulovat. Dozvíme se to po testech, teď bližší informace nemám,“ reagoval zkušený kouč.

První testy absolvoval Dočkal ještě v sobotu a sparťanská obec si po nich může hluboce oddechnout. Dvaatřicetiletého záložníka sice čeká přesun na marodku, jeho zranění z utkání proti Karviné ovšem není vážné.

Ani poraněný zkřížený vaz, ani meniskus. Podle informací iSport.cz první vyšetření odhalilo, že má Dočkal poraněné vnitřní kolenní vazy. Další lékařská vyšetření budou následovat poté, co opadne otok.

Už teď je ale velice pravděpodobné, že by Dočkalova absence neměla být pro letenský podzim fatální. V zákulisí se mluví o tom, že by mohl být mimo hru maximálně čtyři týdny. Teoreticky by tak měl být zpátky po reprezentační přestávce, která je na programu na přelomu srpna a září.

Ve hře je ovšem i varianta, že by byl Dočkal k dispozici i dřív. V tuhle chvíli je jasné, že vynechá odvetný duel třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Monaka. Dál bude záležet na výsledcích testů.

Při dobré konstelaci není vyloučeno, že by zasáhl už do některého z ligových zápasů, které Spartu čekají před zmíněnou pauzou. V rámci domácí soutěže se Pražané představí za týden na Bohemians, následovat budou dvě domácí utkání s Hradcem Králové a Českými Budějovicemi.

Dočkal je jedním ze skupinky hráčů, kteří absolvovali drtivý program v úvodu sezony. Během pouhých šestnácti dní naskočil do všech šesti zápasů, připsal si v nich dvě asistence a pomohl Spartě k jistotě účasti v základní skupině Evropské ligy.

Teď ho čeká nucená pauza, která by ovšem neměla mít dlouhého trvání.