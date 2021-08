Fousek: Pelta u sudích? To je třeba trestat. Šmicera potěšila reakce

Vše odstartovalo prohlášení trenéra Bohemians Luďka Klusáčka po souboji s Jabloncem (2:2). „Nechápu, že je o poločase majitel klubu v kabině rozhodčích,“ prohlásil kouč vršovického celku pro O2 TV Sport. Jméno Miroslava Pelty následně konkretizoval po dotazu deníku Sport.

Následky nesl Jablonec. Inkasoval pokutu 100 tisíc korun. Disciplinární komise LFA ale přitom mohla vynést verdikt až padesátkrát vyšší, tedy pět milionů. „Nechtěl bych diskutovat o výši pokuty, ale chtěl bych vysvětlit rozdíl mezi Fotbalovou asociací České republika (FAČR) a Ligovou fotbalovou asociací (LFA). Tento trest vynesla disciplinární komise LFA,“ upozornil předseda FAČR Petr Fousek.

Důvod jeho reakce? Vedení FAČR schytalo četnou kritiku od fotbalové veřejnosti. „Chtěli jste změnu. Nic se nezměnilo. Je to pořád stejný. Funkcionáři chodí do kabiny a tak dále,“ znělo směrem k asociaci.

„Funkcionáři tady byli roky zvyklí chodit do kabin sudích. My se snažíme s novou komisí rozhodčích tuto filozofii a návyky změnit. Nepůjde to přes noc,“ uvědomuje si Fousek. „Samozřejmě je potřeba i represe. To znamená, když to někdo udělá, tak je potřeba klub potrestat,“ konstatoval.

Fousek zároveň poukázal na model, který funguje v západních ligách oproti tomu na východě. „Rozhodčí na západě jsou v bublině. Přijedou, odpískají, odjedou. S nikým se nepotkají. Neznáme se, jedeme domů. Na východě jsou mnohdy situace i horší. Policie, funkcionáři vejdou do kabiny sudích, často dojde i k inzultaci,“ upozornil.

To, že byla pokuta nízká, se nezamlouvalo ani dalším hostům. „Asi se shodneme, že je to směšná pokuta. LFA měla dát jiný signál, než jen sto tisíc,“ pronesl bývalý hráč Zbrojovky Brno, Žižkova či Slavie Petr Švancara. „Samozřejmě,“ přikývl hudebník Ota Balage.

„Podle mě bylo důležité to, jakou to spustilo reakci u fanoušků, fotbalového prostředí. Všichni to odsoudili. Jestli je to 100 nebo 300 tisíc už není důležité. Hlavní závěr je, že to veřejnost jednoznačně odsoudila. To je skvělé,“ těšilo bývalého reprezentanta či vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem Vladimíra Šmicera.

