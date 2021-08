Král Pasta o kotli: Všichni šli do půl těla. Tak jsem musel taky

Když naposledy v lize hrál Baník se Slavií v Edenu, tak se nejvíc mluvilo o něm. O hokejovém králi, který si zavzpomínal na dětská léta, odhodil triko a v kotli vyřvával tradiční pokřik. „Akorát mě mrzí, že jsem tam nešel v prvním poločase, protože to ještě byli všichni oblečení,“ se smíchem to komentoval pro iSport. Dneska odpoledne (16:00) se klub jeho srdce doma postaví Mladé Boleslavi. Pasta, jeden z nejlepších hokejistů NHL, mu zase bude držet palce.

Video s „kotelníkem“ Davidem Pastrňákem zveřejnil Václav Svěrkoš, jedna z ikon slavného klubu. Útočník Bostonu si hned získal srdce fanoušků. Ukázal, že i když vydělává miliony a je světovou celebritou, nezdráhá se ukázat emoce.

„Moc jsem si to užil. Odmalička jsem vždycky rád takhle fandil. Než sedět na tribuně a říkat, co kluci na hřišti udělali špatně, tak to radši jdu do kotle a hlasitě je podpořím,“ vrátil se k zážitku v Edenu, kdy si ve druhém poločasu stoupl před kotlem na zábradlí a řídil typické chorály.

„Považuju se za normálního kluka. Sice jsem možná trošku slavnější a lidi se o mě víc zajímají, ale pořád jsem ten kluk z Havířova, co jsem býval,“ vysvětluje 25letý kanonýr.

Dopředu tušil, že se video dostane na veřejnost. „Když jsem se podíval nahoru nad sebe do kotle, tak jsem viděl dvě věci. Jak všichni řvou a spoustu telefonů,“ směje se. Ale i tak do toho šel. Bylo to spontánní rozhodnutí.

„Baníku fandím odmalička. Je to pro mě srdcová záležitost, v lize vždycky budu fandit jemu. Když se hrají evropské poháry, přeju jakémukoliv českému klubu. Ať je to Slavia, Sparta nebo Plzeň. Ale v lize je to prostě Baník,“ má jasno.

V prvním poločase v Edenu seděl normálně na tribuně, ale pak mu to nedalo. Říkal si, že by si taky chtěl pořádně zařvat. Tak jako dřív. „Odmalička jsem vždycky byl v kotli. I v Havířově, kdy jsem jako malej chodil na hokej. Nikdy jsem jen tak neseděl, ale vždycky jsem si rád zařval a podpořil hráče na ledě,“ vybavuje si.

Lituje akorát jedné věci. „Že jsem tam nešel v prvním poločasu, protože to ještě byli všichni oblečení. V tom druhém už byli bez trička, takže jsem nemohl kazit partu a šel jsem taky do půl těla,“ směje se.

Video se stalo hitem. Pasta znovu ukázal, že je to král. Nejenom hokejový. Je pořád tím normálním klukem co dřív…

„Pro mě je důležité, abych takový zůstal. Je jedno, kde hraju, jestli se mi něco podařilo, nebo ne. Jsem pořád normální kluk z Havířova. Věřím, že to tak vydrží. Jsem dobře vychovaný, za to patří největší dík mámě,“ vykládá kanonýr Bruins, který popáté v řadě získal Zlatou hokejku, čímž překonal i Jaromíra Jágra.

Jeho srdce buší ale nejenom pro hokej. Ve fotbale je to Baník.