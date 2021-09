INSIDER Hašek: Wow! Brejk Slavie za pět hvězdiček. Köstla nechápu

Nejsmutnější postavou hitu osmého ligového kola byl dozajista stoper Bohemians Daniel Köstl, jehož bratr Jaroslav je asistentem trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského. Nejen vršovické, ale i rodinné derby se mladšímu členovi fotbalové rodiny hrubě nevyvedlo: zavinit hned dvě penalty, to se jen tak nevidí. Jenže žádná náhoda to nebyla. „Dan je nesmírně poctivý, pracovitý a skromný hráč, ale upřímně řečeno přestávám chápat, proč to dělá,“ komentuje opakované neobratné zásahy Hašek. Köstla dobře zná už z angažmá ve Spartě, kde působil i jeho syn Filip, a třiadvacetiletému čahounovi posílá upřímný vzkaz.

Na druhé straně jednapadesátiletý trenér, kolem něhož naposledy kroužil Liberec, vyzdvihuje zvlášť pátý slávistický gól, který po parádní souhře Nicolaea Stancia s Petrem Ševčíkem a přiťuknutí Michaela Krmenčíka suverénně vstřelil Ivan Schranz. Hašek podrobně rozebírá přínos jednotlivých útočníků Slavie a zamýšlí se nad tím, zda může i nadále fungovat spolupráce Krmenčíka s Janem Kuchtou, jak ji „vyprojektoval“ Trpišovský.

Neopomene však ani další trable v obraně, kde po indispozici Ladislava Takácse aktuálně zbyl jediný klasický stoper Aiham Ousou. Vyjadřuje se rovněž na téma, zda by zvládl záskok mentor talentů ze slávistického béčka a právě bývalý stoper Bohemians Michal Šmíd, pokud by byl fit.

LIGOVÝ INSIDER Martina Haška