Příhoda: K výkonu Klímy nemáme vysvětlení. Orel měl vyloučit Zeleného

Osmé kolo nejvyšší soutěže se rozhodčím nepovedlo. Padaly tresty. Dokonce nejvyšší v probíhajícím ročníku. Ovšem komise se také některých (video)rozhodčích zastala. Červená karta zlínskému Václavu Procházkovi byla zcela na místě, stejně tak byl správně nařízený, byť až po zásahu VAR, pokutový kop po faulu Daniela Köstla na slávistického Jana Bořila.

V osmém kole FORTUNA:LIGY se komise rozhodčích rozhodla pro dosud nejpřísnější omezení delegace na příští kola. Proč?

„Šlo o zápas Olomouce s Baníkem. V komisi jsme se shodli, že nemáme vysvětlení, proč hlavní rozhodčí Tomáš Klíma neudělil druhou žlutou a následně červenou kartu hostujícímu hráči Yiarovi Sorovi. Dále došlo k nešťastné situaci při udělení červené karty domácímu Pavlu Zifčákovi. V kontextu celého utkání byla velmi nešťastná. Proto jsme sáhli po tvrdším trestu. Tomáš Klíma nebude delegován na nejbližší tři kola.“

Olomouc - Baník: Sor fauloval na hraně žluté karty, potyčka mezi oběma týmy

Trest je primárně za neudělení druhé žluté karty nigerijskému záložníkovi?

„Je to spíš za souhrn věcí, věc komplexního posouzení vedení zápasu. Pokud se ale takto ptáte, tak odpovím, že ano. Jde především o druhou žlutou kartu.“

Tomáš Klíma se po utkání odmítl vyjádřit pro média. Nekomunikoval ani druhý den, když ho o rozhovor požádal redaktor Sportu. Dokázal aspoň vám vysvětlit, proč se dopustil hrubé chyby?

„Obecně platí, že rozhodčím doporučujeme, aby šel svá rozhodnutí obhájit před kamery. Jako to udělal rozhodčí Ondřej Berka, který nastínil svůj pohled na věc. Bylo by dobré, kdyby se pan Klíma po utkání v Olomouci zachoval stejně.“

Jak se rozhodčí hájil před komisí?

„Za prvé cítíme, že s rozhodčími je potřeba neustále pracovat. Konkrétně Tomáš Klíma je mladý rozhodčí, byť je na listině zařazený jako starší. Každopádně si nejsem úplně jistý, zda to vidí stejně jako my.“

Po uplynutí trestu bude znovu obsazován?

„Vzhledem k reprezentační přestávce se na ligové trávníky měsíc nepodívá. Poté ale šanci dostane.“

Červená karta udělená Zifčákova byla z vašeho pohledu padesát na padesát?

„Potrestání olomouckého hráče červenou kartou bylo velmi nevhodné vzhledem k průběhu utkání. Každý si tam najde aspekty jak pro žlutou, tak pro červenou. Kdyby se rozhodčí rozhodl pro mírnější trest, byli bychom s tím v pohodě.“

Olomouc - Baník: Zifčák trefil kopačkou Svozila a dostává červenou! Hráči Sigmy se bouří

Další exponovaný moment se odehrál v zápase mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Tři minuty se zkoumal faul domácího Jana Sýkory. Jak je možné, že to trvalo takhle dlouho?

„Po každém kole si vše vyhodnocujeme, komunikujeme s hlavním rozhodčím i s videem. Interně jsme řekli, že přezkum musíme urychlit. V Plzni šlo o faul na půlce hřiště, prakticky to na nic nemělo vliv.“

Plzeň - České Budějovice: Sýkora trefil podrážkou Čavoše, dlouhý přezkum VAR bez ČK

V duelu Sparty s Jabloncem udělil Pavel Orel celkem dvanáct žlutých karet. Správně?

„Utkání jsme viděli celé, stejně tak jsme studovali všechny karty. Shodli jsme se, že rozhodčí byl příliš úzkostlivý, karet bylo zbytečně moc. Vyčítáme mu, že jablonecký Zelený měl dostat ještě jednu žlutou kartu a následně měl být vyloučený. Orel je druhým potrestaným rozhodčím po tomto víkendu, dvě kola si nezapíská.“

Sparta - Jablonec: Zelený přišlápl Drchala a se štěstím unikl druhé žluté kartě

Mezi fanoušky se hodně rozebíraly události z utkání na Bohemians, kde hrála Slavia. Nejvíce se řešilo kopnutí Daniela Köstla do nohy Jana Bořila. Hlavní rozhodčí Ondřej Berka nařídil penaltu až po intervenci VAR. Mělo do toho video vstupovat?

„Videoasistent poslal rozhodčímu záběr, podle něhož se Berka utvrdil v tom, že se jednalo o pokutový kop. Pokud hráč po utkání vystoupí a řekne, že to byla jeho chyba a že se ho dotkl, tak nemá cenu se v tom dál pitvat.“

Bohemians - Slavia: Köstl lehce nakopl Bořila, po přezkumu VAR penalta!

Kdyby to Köstl neřekl, byl zásah videa oprávněný?

„Ideální stav je odpískat to přímo v reálu. Takhle mu VAR poslal záběr, z kterého šlo usoudit, že jde o jasné pochybení rozhodčího.“

Proč Berka nereagoval okamžitě? Byl ve špatném postavení?

„Někdy vám takové momenty utečou. Na trávníku je dvacet hráčů, to se stává.“

U hřiště chvíli nešla obrazovka. Čistě hypoteticky: co by se dělo, pokud by si rozhodčí z důvodu technické chyby nemohl prohlédnout opakované záběry?

„Buďme rádi, že se to povedlo vyřešit restartem monitoru. Nicméně neumím říct, jak by se přezkum provedl. Muselo by se vymyslet nějaké originální řešení.“

Komise se postavila za verdikt udělit červenou kartu zlínskému obránci Václavu Procházkovi v zápase na Slovácku.

„Videorozhodčí měl úplně jiný záběr, než se objevil v televizi. VAR rozhodoval na základě tohoto důkazu. Až to fanoušci uvidí, budou mít jasno, že šlo o zřejmou červenou kartu.“

Slovácko - Zlín: Obří komplikace pro hosty! Procházka kopl do břicha Sadílka a viděl červenou kartu

Jedna odbočka na závěr: v Plzni stojí v technické zóně mezi střídačkami majitel klubu Adolf Šádek, při zápase s Baníkem byl v témže prostoru k vidění sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář. Jak to hodnotí komise rozhodčích, byť je to samozřejmě věc Ligové fotbalové asociace?

„Pět osob z klubu může disponovat kartou, která jim umožňuje pohybovat se ve všech prostorech stadionu. Nicméně bychom byli rádi, kdyby i čtvrtý rozhodčí měl klid na práci. Uvítali bychom stejná pravidla jako při zápasech UEFA.“