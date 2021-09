Exhibice i bohorovnost, Kuchta v ráži, Samek neslavil. Co ukázala Slavia?

I když se Hradec Králové snažil, Slavia v pohodě shrábla tři body a nováčkovi udělila lekci. Vyhrála 4:1. Řádil Jan Kuchta, jenž se dvakrát trefil, hattrick neproměněnými šancemi odmítl. Zajímavý příběh prožil mladý záložník Daniel Samek, který vstřelil branku klubu, kde vyrostl. Trenér mistra Jindřich Trpišovský našel na výkonu chyby. Co přinesl střet Slavie s Hradcem?

Po zdravotních problémech chytil slávistický útočník Jan Kuchta fazonu. Dal vítězný gól proti Unionu Berlín v Konferenční lize, trefil se na Bohemians, proti Hradci Králové skóroval dvakrát. I když šancí měl tolik, že na hattrick mohl úplně v klidu pomýšlet. Nejprve potrestal obří hrubku brankáře Viléma Fendricha, kterému vypadl míč po centru ze strany, ve druhé půli zakončil krásnou akci celého týmu. Další velmi nadějné příležitosti nevyužil. Každopádně v nabitém útoku červenobílých mu góly notně vylepšují pozici. „Každého to (konkurence) motivuje. Jsme variabilní, můžeme hrát všichni. Každý trénink makáme,“ přikývl Kuchta.

Slavia - Hradec Králové: Samkova nádherná umístěná rána se od tyče odrazila do sítě, 2:0!

Opět ukázal, jaký talent v něm dřímá. Sedmnáctiletý záložník Daniel Samek dál roste, hraje s přehledem a zároveň si drží dobrou produktivitu. Proti Hradci Králové svým třetím ligovým zásahem zvyšoval na 2:0, pět minut před koncem prvního poločasu utaženou ranou prostřelil Viléma Fendricha. Gól bujaře neslavil, východočeský klub ho tvaroval až do roku 2018. Samek prokázal úctu. „V první chvíli jsem si to neuvědomil, ale jak jsem po gólu běžel, tak ano. Hradec mě vychoval,“ prohlásil teenager.

Šanci, která se mu naskytla po zranění Ondřeje Koláře, využívá. Brankář Aleš Mandous působí spolehlivě, nemá problémy s rozehrávkou, umí vytáhnout dobrý zákrok. Nula mu ale není přána, stejně jako v předchozích zápasech jednou inkasoval, podobně jako proti Slovácku dostal gól v úplném závěru. Taky byl devětadvacetiletý gólman dost naštvaný. „Jeden z mála byl koncentrovaný až do konce,“ podotkl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Každopádně Mandous zatím vše zvládá naprosto s přehledem, buduje si svou pozici. Zůstane jen u záskoku? Jak Trpišovský vyřeší situaci, až se Kolář po zranění vrátí?

Místy exhibice, místy bohorovnost

Když Slavia hrála s plnou koncentrací, na hřišti absolutně vládla. Třeba třetí brance předcházela parádní rychlá kombinace, čtvrtý gól byl taky povedený. V tu chvíli bylo nováčkovi ouvej. Místy hrál mistr exhibičně. Hluchých pasáží se ale nevyvaroval, v defenzivě si „sešívaní“ tu a tam počínali ledabyle. Už v první půli Hradec v jednu chvíli zle větral favorita, pak ještě v závěru utkání. „Ani v jedné minutě jsme nerezignovali,“ cenil si hradecký trenér Miroslav Koubek.

Domácí kouč Jindřich Trpišovský zdvihnul prst. „Mrzí mě posledních dvacet minut, lidi si to nezasloužili. Někteří hráči si to spletli s exhibicí, která nám nešla. Už na konci prvního poločasu to tak bylo. Někdy jsme byli bohorovní, byli jsme daleko od hráčů. Když hráči zvládají úkoly dopředu, musejí i dozadu. Nesmíme mít výpadky,“ konstatoval Trpišovský.