SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:0. Domácí druzí v lize, v závěru rozhodl Cicilia

Favorizované Slovácko se rozjíždělo velmi pozvolna, neboť pětičlenná záloha Pražanů výborně eliminovala jejich rozehrávku a domácí celek se tak nedostával k obvyklé nátlakové hře. Náznakem šance byla jen hlavička Reinberka po přetaženém centru a střela Kohúta vedle.

Bohemians, kteří přijeli oslabeni o řadu zraněných a vykartovaných hráčů, často vyráželi do protiútoků a po jednom z nich musel Navrátil na poslední chvíli odhlavičkovat míč před Dostálem.

Slovácko se do náporu dostalo až po půlhodině hry, Reinberk pálil tvrdě, ale do středu brány, Kohút mimo po akci Petržely. Do největší šance první půle se dostal Kalabiška po centru Petržely, ale brankář Bačkovský ho bravurním zákrokem vychytal.

Krátce po změně stran mohl otevřít skóre hostující Novák, jeho tvrdou střelu však vytáhl konečky prstů na břevno Nguyen. Bohemians i v dalším průběhu potvrzovali, že jsou na favorita dobře připraveni. Nepustili jej do kombinace a tím pádem ani do šancí, naopak neustále hrozili rychlými kontry.

S přibývajícím časem tlak Slovácka sílil a místy byl až drtivý. Obrana „Klokanů“ v čele s Bačkovským dlouho pracovala bezchybně a poradila si s mnoha závary v pokutovém území. Nakonec ale nezachytila centr Sadílka ve třetí minutě nastavení, který usměrnil mezi tyče Cicilia a připsal si první ligový gól v sezoně. Bohemians v Uherském Hradišti prohráli po čtyřech zápasech nejvyšší soutěže.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Cicilia Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela (80. O. Šašinka), L. Sadílek, Havlík, Navrátil (63. Holzer) – Kohút (63. Cicilia) – Jurečka. Hosté: Bačkovský – M. Dostál, Bederka, Krch, Vondra – Jindřišek (C), Ljovin – V. Novák (69. Keita), Hronek (81. Vacek), Fulnek – Puškáč (73. Koubek). Náhradníci Domácí: Holzer, Mareček, Šimko, Šašinka, Cicilia, Tomič, Bajza Hosté: Kadlec, Keita, Koubek, Le Giang, Vacek, Vala, Nový Karty Domácí: Havlík Hosté: Bačkovský Rozhodčí D. Černý – P. Antoníček, K. Mikeska | VAR: V. Ondráš | AVAR: A. Horák Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 4203 diváků

Nejzajímavější okamžiky zápasu:

