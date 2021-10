Hit na Baníku: Horor pro Dočkala, salva penalt i Vrbova stejná řeka

Netřeba si cokoli malovat na růžovo. Výkon sparťanského kapitána Bořka Dočkala na Baníku, to byl jeden velký propadák. Zkušený záložník totiž ostrému tempu utkání absolutně nestačil. Kupil laciné ztráty, kopačky mu zaklela nepřesnost, ze soubojů odpadával. Občas působil až dojmem, že rychlostně a silově do téhle kategorie utkání vůbec nepatří. Navíc neproměnil penaltu (už potřetí za sebou) a v závěru chybnou rozehrávkou a následným zákrokem na Ladislava Almásiho zavinil penaltu. „K výkonu Bořka Dočkala se nebudu vyjadřovat. Vyhodnotím si to sám, až uvidím zápas na videu,“ prohlásil stroze Pavel Vrba.

Vrba: Dvakrát stejná řeka

Z bitvy s Mladou Boleslaví před týdnem Sparta ještě utekla se třemi body, byť byly hodně šťastné. Už tehdy těžce haprovalo spojení Davida Pavelky s Bořkem Dočkalem ve středu pole. Čekalo se, že trenér Vrba zareaguje, to se ovšem nestalo. Zkušený kouč na zkušené fotbalisty vsadil i na Baníku. Výsledek? Slabá hra ve středu pole, slabé individuální výkony. Právě v záložní formaci byl mezi oběma celky největší rozdíl. „Nevyčítám si to. Rozhodl jsem se, že Bořek bude hrát, je to moje rozhodnutí. Vy možná napíšete, že hrát neměl. Psal jste to už před zápasem, vaše články čtu. Ale za svým rozhodnutím si stojím,“ prohlásil Vrba. Pak ale uznal: „Baník byl silnější, co se týká soubojových věcí. Chtěli jsme tu hrát fotbal, měli jsme ve středu tvořivé hráče. Ale hodně jsme ztráceli v osobních soubojích, Baník nás přetlačoval a získával odražené míče.“