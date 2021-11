3 roky, 3 měsíce a 3 dny. Jablonec může v Edenu uzavřít slávistický kruh

Po reprezentační pauze se Slavia vrací do akce. V Edenu se srazí s Jabloncem. Jsou tomu přesně tři roky, tři měsíce a tři dny, kdy Severočeši na sešívaném území triumfovali. Pak si ale parta Jindřicha Trpišovského usmyslela, že to bylo naposled. Od té doby si tvrdohlavě stojí za svým. V šestapadesáti ligových zápasech v řadě nebyla na svém trávníku poražena. Uzavře se dnes jabloneckým vítězstvím kruh, nebo bude mít červenobílá jízda další pokračování?

V kalendáři bylo osmnáctého srpna roku 2018. Do Edenu se vydala nebezpečná sestava Jablonce. A po zápase řičela radostí. V hromadě štěstí se tehdy ocitl i Tomáš Holeš, tehdy ještě člen zelenobílé armády. V sedmasedmdesáté minutě si naskočil na perfektní centr Vladimira Jovoviče a prudkou hlavou do protipohybu Ondřeje Koláře zvýšil na 2:0 pro hostující celek. Tak i zápas skončil.

„S Jabloncem jsme tady vždycky hráli dobré zápasy, dařilo se mi tu i střelecky. Dobře si na to pamatuju,“ hlásil pro slávistický klubový web hrdina tři roky starého duelu.

Dnes bude na druhé straně hřiště, postaví se proti svému bývalému týmu. Hájit úchvatnou šňůru šestapadesáti domácích ligových zápasů bez porážky, která započala právě po porážce s Jabloncem. „Doufám, že tuhle sérii budeme dál držet a Jablonec tady porazíme,“ přeje si Holeš.

Ostatně nebyl sám, kdo z dnešní Slavie byl v sestavě Jablonce. Ruku k dílu tehdy přiložil bezchybnou prací na pozici stopera David Hovorka, na pravém křídle, pěkně před Holešem, zase vyváděl velké věci Lukáš Masopust. „Byl to můj poslední zápas za Jablonec v Edenu,“ vybavuje si. „Šňůra neporazitelnosti je zatím jen takové číslo, ale uvidíme, třeba se to jednou časem ocení,“ nedramatizuje situaci Masopust.

Mimochodem, srpnová bolest s Jabloncem navždy změnila ještě jeden detail v celém klubu. Jednalo se totiž o ligový zápas, který se uskutečnil po utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev. Za prvé: Slavia tehdy prohrála 0:2 a po předchozí domácí remíze1:1 skončil její sen o průnik do ligy milionářů. Za druhé: okamžitě po zápase sedla do letadla a vrátila se do Česka.

Bylo to naposledy. Od té doby už mužstvo cestuje vždy až druhý den po utkání.

„Pamatuju si to poměrně přesně. Bylo to po zápase v Kyjevě, kde jsme hráli ve čtvrtek večer a cestovali jsme po zápase, což od té doby neděláme. Vrátili jsme se v pátek někdy ve čtyři nebo v pět ráno. V neděli jsme tady hráli s Jabloncem, kde myslím nastoupilo asi čtyři nebo pět hráčů, kteří jsou dneska u nás. Lukáš Masopust, Tomáš Holeš… Ten zápas tehdy vyhrál zaslouženě Jablonec. Byla to taková zkušenost ohledně návratů v Evropě, myslím, že to byl první zápas ve Slavii v lize po evropském poháru,“ pátrá v paměti trenér Jindřich Trpišovský.

Dnes je však situace diametrálně odlišná. Slavia nemá po poháru, před tímto kolem seděla na prvním místě FORTUNA:LIGY a naopak Jablonec se stydí až na třinácté pozici. Obrovsky daleko za očekáváním. Pro oba kluby je dnešní podvečerní střet v Edenu velmi důležitý. Trpišovský si navíc pochvaluje, že kádr přežil reprezentační dny.

„Nikdo nepřijel zraněný, kluci jsou v dobrém stavu, nikdo se nevrátil s problémem. Hrály se taky dva zápasy a ne tři, což je podstatný rozdíl ohledně cestování a vytížení hráčů. Navíc Tomáš Holeš a spol. mohli urazit určité tréninkové manko a dohnat deficit po zraněních. Výrazné zlepšení je u Petra Ševčíka, uvidíme, jestli už bude na neděli. To je tak padesát na padesát. Je tam předpoklad, že by mohl stihnout Feyenoord,“ odhaluje slávistický kouč.

Pokud by středopolař Ševčík do děje zasáhl už dnes, Slavia byla měla hned větší šance natáhnout šňůru neporazitelnosti.