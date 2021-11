Legendy Sparty o výprasku: Pochyby o titulu. Někdo asi usnul, říká Blažek

O koncentraci na zápas „Pokud hráči po reprezentační pauze neumí přepnout a koncentrovat se, nemohou být ve Spartě, protože to je klub, kde jsou pokaždé ty nejvyšší ambice. Líbilo se mi, jak trenér Vrba říkal, že si hráči asi mysleli, že je čekají dorostenci. Já bych řekl, že to bylo naopak. Slovácko má dost zkušené mužstvo a ukázalo to sparťanům v plné parádě. Vůbec je nepodcenili.“

Milan Fukal: V obraně se děly nepochopitelné věci

bývalý reprezentant a hráč Sparty

O výkonu na Slovácku

„Je ještě spousta práce, než bude ve Spartě všechno ideální. Nechtěl bych to utkání snižovat k tomu, že to bylo zapříčiněné výkonem Pražanů, protože Slovácko hrálo výborně. Hrají výborný fotbal. Pokud vyhrajete o čtyři góly, je to rozdíl třídy. Sparta takřka neměla šanci. Čemu jsem nerozuměl, byla okénka v defenzivě. Mnohdy docházelo až k nepochopitelným věcem.“

O bránění na Slovácku

„Štetina se nechal školácky odstrčit! Ale neviděl bych to jen jako Štetinovu chybu. To spíš až ta třetí branka jde na jeho triko. U druhé inkasované branky šel jednoduchý balon za obranu a roli hrála nekomunikace celého mančaftu. Především pak obranné čtyřky. Stála poměrně vysoko, což je nyní moderní, dobře, ale poté teda nemohu stát v řadě, ale být trochu odskočený, abych předvídal, co se může stát. Když centr přelétne levého beka, je tam levý stoper a když nestíhá levý stoper, musí ho přece zavřít pravý stoper. Ani jedno se nestalo. Slovácko se jednoduchým balonem dostalo ke gólu. Jurečka si Štetinu krásně odstavil a zakončil.“

O laxním přístupu

„To samé u první branky. Jednoduchý balon do strany, hráči nešli do soubojů, nechali Slovácko hrát a Kalabiška, levý bek, nebyl při zakončení nikým bráněný. Nikdo ze sparťanů ho neatakoval. Přitom byly minimálně tři možnosti, kdy měli akci přerušit. Dostoupit hráče a okamžitě získat balon pod svoji kontrolu. Takhle hrají velká mužstva a tak bych si to u Sparty představoval. Ale to bych jen opakoval slova Pavla Vrby, který přesně na tohle po zápase narážel. Je to věc mentální přípravy hráčů. Do hlav jim nevidím, ale nemohou přijet na Slovácko, které již delší dobu platí za silného soupeře, to takto odehrát.“