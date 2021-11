Liga očima fanoušků: Vrba bez života. Stanciu měl šmrnc hodný kapitána

Základní část FORTUNA:LIGY je v polovině. 15. kolo přineslo řadu zajímavých výsledků, debakl na půdě Slovácka (0:4) vstřebává Sparta. Naopak Slavia smetla Jablonec (5:0) a duel Baníku s Plzní skončil remízou (2:2). Jak víkendové dění viděli fanoušci předních českých klubů?

SLAVIA PRAHA Stanciu? Šmrnc hodný kapitána! Po reprezentační přestávce se Slavia představila doma – a dost úspěšně. Po poločase svítilo na ukazateli skóre 3:0, a po závěrečném hvizdu dokonce 5:0. Koho by měl člověk vychválit, když ne celý tým? Asi Nika Stancia. Jeho vitalita a šmrnc byly hodny kapitána týmu. Sypal přihrávky jednu za druhou a pohybem strhnul i ostatní. Góly, jak už u Slavie bývá zvykem, si rozdělilo několik hráčů. Jen Ondra Lingr dal dva. Dalším, koho by bylo třeba zmínit, je Michael Krmenčík. Pro mnoho fanoušků kontroverzní postava, ale výkony si říká o přízeň. Počet asistencí i gólů s ohledem na odehrané minuty je obdivuhodný. A nezapomeňme na Emila Madsena, mladý hráč, který vypadal, že bude mít dlouhý rozjezd, ovšem vypadal skvěle a jeho asistence byla parádní. Nicméně určitě nám všem dělá vrásky na čele hygienická situace, kdy na zápasy již mohou jen očkovaní. A nevypadá to, že by se situace zlepšila. Možné je, že ještě než sezona skončí, nebude moci na stadion už vůbec nikdo… DAVID OCETNÍK. 43 LET, AREA 114

SPARTA PRAHA Bezkrevný výkon, trenér bez života Bolelo to – a moc! Tak příšerný (ne)výkon jsem dlouho neviděl, a to nejen od hráčů, ale i trenérů. S hráči takových kvalit a s příjmem až 1,5 milionu Kč měsíčně hrubého, ale bez bonusů (viz Sport z 15. 5.), není možné předvést to, co Sparta na Slovácku. Ani jedna přímá střela na branku, neexistence zálohy, vyřazené ze hry nakopávanými míči, Slováckem vyhrané téměř všechny hlavičkové souboje, neschopnost trenéra reagovat, včetně střídání (nikoliv jednoho) po poločase, to jsou jen střípky slepence. Za všechny hráče „vyzdvihnu" Láďu Krejčího st., který se točí jako holub na báni a čeká, jestli mu spadne míč na levou nohu, protože pravou má na opírání. Pohled na trenéra zabořeného do sedačky jako bez života je stejně „optimistický". U něj je zarážející neochota dát větší šanci mladým, když se nám špička tabulky vzdaluje. Takhle si nás Rangers vykouří ve fajfce. Viděl jsem, jak za stavu 0:2 bojuje Ostrava, Hradec a další mužstva teoreticky mnohem slabší. Tam bychom se měli poučit a zlepšit spolupráci Strahov-Letná. MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE

VIKTORIA PLZEŇ Obdiv Chorému, pochvala Beauguelovi Od zápasu v Ostravě jsem si z naší strany moc nesliboval. Brankář mimo hru, obrana v troskách, ostatní jen tak tak. Poslední výkony nic moc, prostě špatné. Překvapení bylo k vidění na stoperu, kde se objevil Tomáš Chorý – měl můj obdiv, že do toho šel. Nakonec to u něho zase tak špatné nebylo. Ani ostatní vysloveně nezklamali, je vidět, že se umíme semknout a zabojovat i ve slabší sestavě. Ona zase tak slabá není, kvalita tam je, ale remíza mi stačila. Bez Jeana-Davida Beauguela v útoku si to moc neumím představit. Kdysi uměl jen sklepávat balony, teď mu to jde i nohama a odstavit ho je docela problém. Rozhodčího radši nekomentovat, fakt uznávám, že nám teda neuškodil. Diváci? Teď to teprve přijde. Do ochozů můžou jen vyvolení – tedy očkovaní – a já jsem zvědav, co to s návštěvou udělá. Stejně to vydrží jen chvíli, vše se zase zavře, a bude šmytec. Co vymyslí nová vláda? Pokud bude stále jen opisovat od sousedů, tak nic. A bude jako ta stará, k ho… Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE

BANÍK OSTRAVA Proč nedat šanci náhradníkům? Opět jsme, jak je poslední dobou naším zvykem, v zápase prohrávali. S Plzní tentokrát rovnou o dva góly. První poločas se mi moc nelíbil, přestože byla Viktorka zalezlá v osmi hráčích až na vlastní šestnáctce. Často jsme se uchylovali ke dlouhým nákopům nebo obloučkům za obranu, které defenzivní řada v čele s přeškoleným útočníkem Chorým celkem bez obtíží sbírala. Do druhé půle jsme vstoupili úplně jinak. Azevedo a později dvougólový Klíma se Sorem hru oživili. Hrou po křídlech jsme Západočechům slušně zatápěli, ale pro mě je to i přes nepříznivý vývoj ztráta dvou bodů. K videu a rozhodčím se nebudu vyjadřovat, ale když hrajeme doma… Dnes nás čeká derby v Karviné a proč nedat příležitost náhradníkům, kteří se v sobotu osvědčili? O to víc, že někteří hráči nejsou v takové formě jako na začátku sezony. Šňůra bez vítězství se nám nepříjemně protahuje a top čtyřka utíká. Další zápasy jsou ve Zlíně a s Budějovicemi. To jednoznačně volá po devíti bodech. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE