Tupta zařídil Slovanu další body: Věřím, že jsem Spartu nahradil

Nevzpomněl jste si při gólové akci na svůj neproměněný nájezd z minulého kola na Spartě?

„Už se mě na to ptali i kluci v šatně… Tentokrát jsem měl v hlavě od první chvíle, co chci udělat a povedlo se mi to. Vyšlo mi to, věřím, že jsem tím tu Spartu nahradil a důležitým gólem klukům pomohl.“

Byl už váš čtvrtý v této sezoně. Jak jste se svou produktivitou zatím spokojen?

„Hned po příchodu do Liberce jsem řekl, že chci dávat góly. V posledních letech se mi to nedařilo, měl jsem nějaké problémy. Až na konci minulé sezony v Sionu mi to tam začalo padat, tak jsem v tom chtěl pokračovat. Jsem rád, že se to daří a že je z toho dvanáct bodů.“

Čím to, že pod Lubošem Kozlem vám to tak šlape?

„Velkou zásluhu na tom má parta, která tu je. Je tu hodně mladých kluků, kteří se chtějí ukázat a makají pro tým. A starší hráči nám pomáhají. Trenér Kozel navíc přinesl novou energii.“

Na gól vám krásně nahrál Christian Frýdek. Může být novým režisérem Liberce?

„Tuhle přihrávku dává opakovaně. Pro mužstvo je skvělé, když má takového hráče, jsem rád, že mi to tam zase dal.“

Jednou jste však v Liberci nebyl v nominaci a místo toho jste šel hrát za rezervu. O co šlo a pomohlo vám to?

„Bylo to rozhodnutí trenéra, které jsem akceptoval. Do béčka jsem nešel s tím, že budu uražený, ale že vyhrajeme. Vrátil jsem se a věřím, že se to už nebude opakovat. Že budu pomáhat klukům v áčku.“