Jak u laviček „válčí“ ligoví bossové. Dělal jsem to taky, říká Hoftych

Někdy to je hotová válečná zóna. I když by do ní měl být spíš vstup zakázán. Případ sportovního manažera Sigmy Olomouc Ladislava Mináře, který v zápase se Slavií vběhl až na hřiště, připomněl zvyk některých tuzemských fotbalových bossů či funkcionářů pohybovat se u laviček či tunelu vedoucího z šaten na hřiště. „Poziční hrou“ je takhle už dlouho znám například plzeňský šéf Adolf Šádek. „Já dolů z tribuny chodil taky. Fotbal je i psychologická válka,“ vzpomíná na svou úlohu generálního manažera Trnavy Pavel Hoftych, jenž právě pod Minářem působil coby trenér ve Zlíně. Ve speciálním videorozhovoru popisuje, jak to mezi lavičkami chodí a k čemu všemu přítomnost vysokých šarží tam dole slouží. Ale nejen jich...