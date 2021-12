Vzkaz Plzně do Prahy: tlak na „S“, nacvičený střelec i pitomost JDB

„Jsme tady taky!“ Tohle vzkázala Plzeň do Prahy. V souvislosti s titulem se o Bílkově družině příliš nemluví, nicméně bodový zisk a postavení v tabulce budí respekt. Viktoria hodila za hlavu ztráty na Slavii (0:2), s Olomoucí (0:0) a na Baníku (2:2) a třikrát vyhrála – Bohemians (6:0), Slovácko (2:1) a Liberec (2:0). Se ziskem 44 bodů v tabulce dohnala vedoucí Slavii, kterou čeká zápas s Mladou Boleslaví, třetí Sparta hraje doma proti Bohemians. „Vážíme si toho, že jsme na špici, to je všechno. V zápasech nesmíme dělat rozdíly, je jedno, jestli hrajeme proti Teplicím, kterým se v poslední době nedařilo, nebo na Slavii. Hráči k tomu přistupují dobře, liga je rozjetá tak, jak jsme možná ani nedoufali, ale pořád je to půlka soutěže,“ hodnotil trenér Viktorie Michal Bílek.

Čtvrtá branka v sezoně znamená nejlepší střelecký počin dlouholeté kariéry. Radim Řezník si krásně naběhl na precizní pas od Lukáše Kalvacha a otevřel skóre sobotního utkání. Šlo o perfektně secvičenou akci, navíc nádherně provedenou. Zkušený krajní bek, který byl v létě jednou nohou pryč z klubu, najednou platí za klíčového hráče Viktorie. „Původně jsme mysleli, že se s námi už nezapojí, ale pak jsme se dostali kvůli zraněním do problému a vzali ho zpátky. Podzim mu vyšel, škoda jen zbytečného faulu na Slavii. Klobouk dolů, jak se do toho vrátil,“ chválil Bílek.

Beauguelova pitomost

Západočechy může zlobit jedna nepříjemná věc. Pět minut před koncem první půle se zcela zbytečně vykartoval Jean-David Beaguel. Plzeňský útočník šel do souboje s libereckým hroťákem Júsufem. Střet dvou tvrdých věží dohrál u střídaček s přílišnou vervou. Zasloužená žlutá byla čtvrtá v sezoně, což pro nejlepšího střelce ligy znamená stopku pro závěrečný duel podzimu v Karviné. Beauguel si to okamžitě uvědomil, po udělení karty se hodně zlobil. „Júsuf si tam dal nohu, on (Beauguel) fauloval a dostal kartu, to se nedá nic dělat. Teď nebyli Kopic, Mosquera, příště zase Beauguel. S tím si musíme poradit, zranění i karty přicházejí, na to musíme být připravení,“ pravil Bílek.