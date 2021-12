Řezník: Já a střelec? Teď mi to jde. Dostáváme geniální přihrávky

Jak se zrodila vaše výhra?

„Dobře jsme do zápasu vstoupili, drželi balon a kontrolovali hru, k tomu dali dva hezké góly. V poločase panovala spokojenost, druhý už nebyl takový, spíš hodně o soubojích. Oni to trošku zjednodušili, dávali to nahoru a čekali na odražené balony. Ale pohlídali jsme si to a zaslouženě vyhráli, pro nás jsou to důležité tři body.“

Proti Liberci jste se v sezoně prosadil podruhé, je to váš oblíbený soupeř?

„Možná ano. Jsem rád, že góly dávám, lepí mi to. Získali jsme tři body a držíme se na špici.“

Prožíváte střelecky nejlepší sezonu, jak vám tohle zní?

„Nebyl jsem nikdy takový střelec, teď mi to jde. Od kluků dostáváme geniální přihrávky, pak je na nás, jestli z toho gól dáme, nebo ne. Dostávám se teď víc do šancí a proměňuju je. Ze střeleckého pohledu jde určitě o mou nejpovedenější sezonu.“

Není to paradox, když jste měl v létě nakročeno k odchodu z klubu?

„Neřekl bych, že by mě tohle nějak nakoplo. Na soustředění jsem dostal šanci a jsem rád, že jsem zůstal a mohl být v týmu. Po devíti, deseti letech se neodchází nejjednodušeji. Hostování v Boleslavi bylo pro mě první, bylo to specifické. Ale pak se tady naskytla šance, vrátilo se mi to jsem rád, že jsem v Plzni zůstal a můžu týmu takhle pomáhat.“

V tabulce jste dohnali Slavii, která má zápas k dobru. Věříte si na titul?

„Trenér nás nabádá, ať na to nekoukáme. Nechceme se o tom bavit, chceme vyhrávat a držet se nahoře. Čeká nás ještě hodně zápasů – za týden v Karviné a pak máme před sebou celé jaro. Stát se může cokoliv, ale zatím podzim zvládáme velmi slušně.“

Jak jste prožíval třízápasovou stopku za vyloučení na Slavii?

„Stalo se, klukům jsem se za to v kabině omluvil. Bojovali tam až do konce, bez toho vyloučení by to možná vypadalo úplně jinak. Ale už jsme to hodili za hlavu. Pro mě to nebylo úplně ideální – přišla reprezentační pauza, takže jsem pět týdnu jen trénoval. Ale kondici jsem neztratil, na Slovácku jsem se cítil dobře. Jsem rád, že mi trenéři věří a dali mě zpátky do sestavy.“