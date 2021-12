Jablonec bez křídel. Radův tým nenašel náhradu za trio absentérů

Jeden energetický nápoj vám křídla dává, Jablonci je okolnosti naopak berou. Proti Teplicím se účastník Konferenční ligy musel obejít bez nemocného Dominika Pleštila a suspendovaných Václava Pilaře a Tomáše Malínského. Byla z toho prohra 0:2. „Prostě to nefungovalo,“ uznal kouč Petr Rada.

Vpravo Dominik Pleštil, vlevo Václav Pilař. Obsazení křídel v jablonecké sestavě bylo prakticky celý podzim stabilní a neměnné. S tím, že v případě potřeby dostřídával Tomáš Malínský.

Jenže v neděli proti Teplicím nebyl ani jeden z nich dispozici. Pleštil vypadl do konce podzimu kvůli zápalu plic, Malínský s Pilařem absentovali zase vinou vyloučení v předchozím kole na Bohemians. Trenér Petr Rada tak neměl k dispozici křídla s pořadovými čísly 1–3, a musel improvizovat.

„Všichni tři jsou typičtí krajní hráči. Ale jsou tu v kádru další. Samozřejmě to není jejich pozice, ale to řeší každý mančaft, musíme si s tím poradit,“ vykládal Rada.

Napravo si místo Pleštila stoupl Michal Surzyn, původní profesí krajní bek, který si však v sezoně zkusil i roli stopera. Na opačné straně dostal místo Pilaře šanci Antonín Vaníček, který v této sezoně nastoupil v lize v základní sestavě úplně poprvé.

A podle toho to taky vypadalo.

Vaníček, který přišel na hostování z Bohemians, se sice v úvodu zápasu blýskl pěknou individuální akcí, ale jeho zakončení na zadní tyč gólman Tomáš Grigar přečetl. Víc už toho subtilní technik na těžkém terénu nepředvedl, spíš se pral sám se sebou.

Surzyn si svůj nejlepší moment schoval do druhé půle, kdy povedenou střelou z dálky málem vyrovnal. Grigar byl nicméně i v tomto případě na místě. Mimochodem – po jeho zákroku se chytil za hlavu i čtvrtý rozhodčí Ondřej Pechanec. A hned vzápětí pohledem kontroloval, zda si toho nikdo na lavičce hostí nevšiml...

„Možná tam nebudou precizní centry nebo jeden na jednoho, ale musí tam být nasazení, bojovnost, nedat to zadarmo. My jsme některé situace vypouštěli, nebo jsme se nevraceli,“ litoval Rada. „Prostě to nefungovalo.“