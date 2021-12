Limberský: Z toho, co řekl Rogoz, mám husí kůži. Katastrofa, ať padají tresty!

Všechno, co svíralo v zákulisí český fotbal, vyplouvá na povrch zveřejňováním detailů aféry bývalého mocného bosse Romana Berbra a jeho věrných. Policejní odposlechy a záznamy odkrývají krom jiného cynismus, s jakým se „Náčelník“ či jeho pobočník Roman Rogoz chovali. „Blíží se doba, kdy budeme na fotbalech a nebudeme vědět, jak to skončí. To snad nejde. To o těch postupujících a sestupujících budou rozhodovat hráči? Neblázni, ty vole. To jsou ti poslední!“ prohlásil například rozšafně Rogoz. „Z jeho slov mám husí kůži, pro nás fotbalisty je to něco neuvěřitelného,“ reaguje ve speciálním videorozhovoru bývalý plzeňský obránce a reprezentant David Limberský.