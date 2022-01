Šance na restart v Německu. Drchal ve Spartě neprorazil, jde na hostování

V létě dostal další příležitost, jak se napevno usadit v prvním týmu Sparty. Václav Drchal ji ovšem neproměnil. Mladý útočník sice vstřelil čtyři soutěžní branky, ve FORTUNA:LIZE ale odehrál pouze 152 minut. Mnohem větší porci odkopal za strahovskou rezervu, po příchodu Tomáše Čvančary už pro něj v kádru Pavla Vrby není místo. Drchal proto míří na hostování do Dynama Drážďany, kde bude působit do konce ročníku.

Ještě pár let nazpátek měl kariéru skvěle rozjetou. Pak ovšem Václava Drchala zbrzdila dvě vážná zranění kolena, od té doby se nemůže dostat to bývalé formy. Nepovedlo se mu to ani v první polovině probíhající sezony.

Dvaadvacetiletý útočník v lize naskočil pouze do čtyř utkání, dohromady nastřádal jen 152 minut. Sice se trefil v zápasech s Jabloncem i Plzní a další dva zářezy přidal v MOL Cupu, pevné místo ve sparťanském áčku si ale nevydobyl.

V hierarchii letenských útočníků se propadl až za Adama Hložka, Matěje Pulkraba a Martina Minčeva, v zimě navíc rudé posílil Tomáš Čvančara, čímž se Drchalovi prostor k výraznějšímu hernímu vytížení zavřel definitivně.

Bylo proto jasné, že jaro stráví na jiné adrese. Nyní je to potvrzené, rodák z Českých Budějovic bude do konce sezony hostovat v Dynamu Drážďany, které aktuálně figuruje na jedenáctém místě druhé bundesligy.

„Pro Václava je to velká příležitost, jak restartovat svojí kariéru,“ uvedl hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM. Na Spartě má Drchal smlouvu až do léta příštího roku.

Plavovlasý útočník na sebe poprvé výrazněji upozornil na jaře 2019, kdy vstřelil tři branky. Po vleklých zdravotních problémech absolvoval minulý ročník na hostování v Mladé Boleslavi, kde nasázel šest gólů a přidal dvě asistence.

Nyní ho čeká premiérová zahraniční výzva.