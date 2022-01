Další Hašek v Ďolíčku. Klokani hlásí posilu slavného jména, blíží se bourání

Matěj Pulkrab ze Sparty si schoval míč, se kterým nastřílel hattrick do sítě Bohemians • Pavel Mazáč / Sport

Matěj Pulkrab ze Sparty si schoval míč, se kterým nastřílel hattrick do sítě Bohemians • Pavel Mazáč / Sport

Matěj Pulkrab ze Sparty si schoval míč, se kterým nastřílel hattrick do sítě Bohemians • Pavel Mazáč / Sport

Hlavně žádné problémy se záchranou. K tomuhle cíli se Bohemians během podzimu příliš nakročit nepovedlo. Hlavně po nepovedeném závěru jsou jen dva body od barážových pozic a ve Vršovicích přemýšlí, jak posílit. Trenér Luděk Klusáček už během prvních tréninků přivítá tři nové hráče a až se tým vrátí ze soustředění v Turecku, měl by ho přivítat trošku jiný Ďolíček.

Nejhorší obrana v lize, do toho potupné výprasky od týmů velké trojky a na závěr porážka od podnájemníků z Pardubic. Klokani musí po nepovedeném podzimu zalátat hlavně díry v obraně a pomoct jim k tomu má i jméno, které je v bránění celosvětovým pojmem – přichází Dominik Hašek.

Třiadvacetiletý stoper či krajní obránce sice nemá se slavným dominátorem příbuzensky nic společného, ale nový asistent Luďka Klusáčka Jaroslav Veselý ho v Ďolíčku doporučil z Chrudimi, kde ho vedl. „Forma jeho působení v zelenobílém dresu bude předmětem dalších jednání. Bohemka má zájem na hostování v jarní části s následnou opcí na přestup,“ poodkrývá karty sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

Další posila do obrany přichází z Ruska. Jevgenij Nazarov už tuzemské zkušenosti má z osmnácti ligových startů za Teplice, kde si se svými skoro dvěma metry získal pověst nekompromisního stopera se slušnou rozehrávkou, ale zároveň neřízené střely ochotné vletět do souboje bez ohledu na to, jestli je na hraně, za ní. Zároveň je náchylný k drobným zraněním. Čtyřiadvacetiletý Rus přichází zatím na zkoušku a bude se muset vypořádat s malou herní praxí, naposledy hrál vloni v dubnu.

Naopak do Ruska se po šesti letech v Česku vrátil Vladislav Ljovin, na podzim stabilně nastupující na postu defenzivního záložníka. V sestavě ho má nahradit Daniel Mareček, který přichází ze Slovácka a ve Vršovicích už podepsal tříletou smlouvu. V kolonce odchodů je kromě Ljovina i Jan Vodháněl, který se přestěhoval do Rakouské Admiry Mödling. A povolení hledat si nové angažmá má i zkušený bývalý reprezentant Kamil Vacek.

Klokani mají vedle domácích zápasu v Tipsport lize na programu i desetidenní soustředění v Turecku, až se budou z tepla vracet, dost možná poslední metry před domácím stadionem nepoznají. Bohemians už totiž část areálu směrem do Vršovické ulice předali firmě, která má na starosti demolici nevyužívaných a nevzhledných budov někdejší zastavárny a casina. S bouráním by se mělo začít v nejbližších dnech, maximálně týdnech.

Do vzniklého volného prostoru si Družstvo fanoušků Bohemians představuje dočasnou tribunu pro tisíc fanoušků, která by měla výrazně vylepšit komfort a bezpečnost hlavně při exponovaných zápasech, zároveň má pomoct udržet kapacitu stadionu tak, aby se tým během plánované velké rekonstrukce nemusel stěhovat.