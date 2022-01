Rosický: Nita to přehnal. Hložek je nejlepší hráč ligy. Co Vrbův kontrakt?

Jak jste byl spokojený s výkony, které tým podával v první polovině sezony?„Pojal bych to komplexně. Můj pocit je, že se neustále posouváme. Do jarní části jde Sparta po dlouhé době na třech frontách, hrajeme o titul, jsme ve čtvrtfinále domácího poháru a prezentujeme se v Evropě. To je pozitivní. Ale také se v průběhu sezony objevily varovné signály, viz zápasy v Plzni a na Slovácku. Hlavně na Slovácku to pro mne byl velký šok, podali jsme strašný výkon. V tom utkání se nebylo čeho chytit. Na jaře se takovým věcem musíme vyvarovat. Především s náročným programem, kdy minimálně na začátku budeme hrát neustále. Koncentrace na každý trénink a detail musí být z naší strany stroprocentní.“

Čím si tato dvě selhání vysvětlujete?

„Faktorů je hodně a na nás a trenérském týmu je, abychom udělali důkladnou analýzu, proč se to dělo. Na druhou stranu mi udělalo radost, že se tým uměl dostat z krizových momentů. Ukazuje se, že máme zdravý a živý tým. Musíme však zamezit tomu, aby se krizové momenty vůbec stávaly.“

Další vás může potkat ve čtvrtfinále MOL Cupu, kde vás čeká Slavia. Jak se na náročný úvod jara těšíte?

„Na jaře máme výborný začátek. Jedeme do Českých Budějovic, na Slavii, pak máme doma Plzeň a poté pohár s Partizanem. Ukáže se, jak na tom doopravdy jsme. Ale není se čeho bát. Obecně vidím jarní část sezony jako obrovskou příležitost pro hráče, aby ukázali, že jsou ve Spartě právem a tvoří silný tým.“

Jaké má tým šance v Konferenční lize proti Partizanu Bělehrad?

„Je to velmi přijatelný los. Cítíme, že máme šanci jít dál, ale tak to uvidí i Partizan, že jsme hratelný soupeř. Je to silný klub v srbské lize, je v ní dominantní, nebude to lehké, ale je to tým, přes který chceme postoupit.“

Trenér Pavel Vrba má smlouvu v klubu jen do léta. Budete se s ním o případném prodloužení bavit už během jara, nebo až po sezoně?

„My se s trenérem bavíme pravidelně každý den o všech možných situacích. Trenér to moc dobře ví, jaká je situace.“

A jak tedy situace kolem trenéra vypadá?

„Bavíme se o jeho situaci.“ (směje se)

Co hráči? Smlouvy v červnu končí Bořku Dočkalovi , Lukáši Štetinovi či Matěji Pulkrabovi. Už víte, jak to s nimi bude dál?

„Rozdělím to. S Bořkem jsem se bavil už během září a října, kdy byl zraněný. Je v tomhle rozumný. Jasně jsme si řekli, že diskuze o pokračování budou na jaře. On sám říkal, že neví, jak na tom bude. Je pro něj zásadní udělat dobrou přípravu. Nedali jsme si žádný deadline.“

A Pulkrab se Štetinou?

„Zcela jiná situace. Během podzimu se Matěj vyprofiloval v útočníka, který má pro Spartu velkou cenu, takže i on moc dobře ví, že nyní ho nikam nepustíme a budeme se s ním bavit během jara o jeho budoucnosti. Naopak Lukáš Štetina je na odchodu. Ví, že mu smlouvu neprodloužíme a hledá si angažmá.“

Jak moc byl na odchodu z klubu brankář Florin Nita, který si postěžoval na svoji situaci v rumunských médiích?

„Za prvé bych chtěl říct, že jeho rozhovor byl nešťastný v několika ohledech. Nemám problém s tím, když je hráč nespokojený kvůli tomu, že nehraje. Ale některé Florinovy výroky byly zbytečné. Třeba o tom, že se trenérovi nelíbí jeho obličej a českému hráči by se to nestalo… Nemělo by se to stávat. My z toho ale neděláme vědu. Trenér si s ním vše vyříkal. Nechceme, aby nás opustil. Bude i nadále bojovat o místo v brance. Jako všichni ostatní. Je ve Spartě, kde nemá nikdo jisté místo. Co se týká brankářské změny, ukázalo se, že byla opodstatněná. Dominik Holec několikrát prokázal, proč do Sparty přicházel."

Tým opustil David Moberg Karlsson, vaše první posila v roli sportovního ředitele. Proč z klubu odešel?

„Myslím si, že David byl povedený nákup. Jeho produktivita vypovídá o všem. Je to jedno z nejproduktivnějších sparťanských křídel za poslední dobu. Jednali jsme dlouho o nové smlouvě, rozdíl v požadavcích byl ale velký. David začal mluvit o tom, že by se rád vrátil domů, pak že by zkusil něco nového… Nakonec jsme se rozhodli, že mu v dalším angažmá nebudeme bránit.“

Velký progres během podzimu udělal Adam Hložek, který se ze střelce proměnil v asistenta. Čekáte, že na jaře půjdou jeho výkony ještě výš?

„Nechci na něj nakládat přílišnou zátěž, ale co všechno měl po minulé sezoně za sebou, tak to zvládl velice dobře. Dřív góly dával, nyní je připravuje. Je produktivní. Vyprofiloval se v klasického all roundera, čili komplexního ofenzivního hráče. Za mě je Hložek jasně nejlepší hráč v lize. Vím, že mu tímto prohlášením moc nenaložím, on to zvládne. Věřím, že branek bude dávat ještě více než na podzim.“

Už máte připravenou náhradu, kdyby Spartu v létě opustil?

„Jsme připraveni co se týká doplnění kádru na všechny pozice. Je spoustu proměnných. Pro mě je zásadní, abych měl trenéra spokojeného s materiálem, který má k dispozici. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jsme nachystaní a hráče, o kterých uvažujeme, neustále sledujeme. Tipů je hodně a velkou roli hrají samozřejmě i finance. Momentálně u nás Adam dokončí sezonu a soustředíme se na to, aby měl dobrou přípravu.“

Jedinou zimní akvizicí je útočník Tomáš Čvančara, z hostování se vrátil David Lischka . Budete se ještě poohlížet po dalších posilách do základní sestavy, nebo spíš už jen na doplnění kádru?

„Hledáme atributy, které nás vylepší a které v týmu nemáme. V šíři kádru problém není. Jsme aktivní, další změny v kádru budou, je možné, že ještě někdo přijde, ale momentálně blízko nějaké dohody nejsme.“

Mohou se posily vyklubat ze čtveřice hráčů (Vojtěch Patrák, Matěj Ryneš, Václav Sejk a Martin Suchomel) z druholigové rezervy?

„Přiznám, že náš strategický bod, aby bylo béčko v druhé lize, předčil mé očekávání, jaký vliv to na hráče má. Jsem jsem tím obrovsky spokojený. Líbí se mi, jak to zvládají, jak se vyvíjí a dokážou se zlepšovat víc, než bych si myslel. Dobrým příkladem je Adam Gabriel - začal s áčkem už v létě, pravidelně s ním trénoval a hrál za béčko. Je dost možné, že během jara bude dostávat více příležitostí než měl. Osvědčil se nám s ním model, že si kluka z béčka vezmeme na půl roku do kádru. Je to velký benefit. U zmíněné čtveřice to vypadá podobně. Myslíme si, že už mohou dostat šanci. Ale záleží na tom, jak to budou zvládat. Skok je to stále ohromný.“