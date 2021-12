Naštvaný Nita: Vrba se mnou nemluví. Možná se mu nelíbí můj obličej…

Vztah Florina Nity a Sparty se dostal do velké krize. Už v pondělí se v rumunských médiích objevily citace brankáře, že není spokojený s aktuální pozicí dvojky a rád by odešel . Když za ním do Prahy přijel reportér deníku Gazeta Sporturilor, aby mu předal cenu za rumunského Fotbalistu roku, přilil Nita v rozhovoru další olej do ohně. Hlavní trenér Pavel Vrba s ním, alespoň podle něj, vůbec nemluví. „Možná se mu nelíbí můj obličej,“ sdělil.

Naposledy stál Florin Nita v brance 21. listopadu. Po výprasku Sparty na Slovácku (0:4) už jen leštil lavičku. „Žádné konkrétní vysvětlení jsem od trenéra nedostal. Mluvil jsem se sportovním ředitelem (Tomášem Rosickým) a zbytkem trenérů a nevím, co říct. Bylo to jen rozhodnutí hlavního trenéra. Snažil jsem se s ním mluvit, ale bohužel mi to nešlo,“ prozradil v rozhovoru.

„Po tom zápase (na Slovácku) jsem cítil, že se nic nestane. Cestoval jsem s týmem do Skotska na zápas s Rangers, před ním jsem měl dvě schůzky,“ řekl Nita. „Zavolal mě trenér brankářů. Myslel jsem, že mi chce říct něco o hráčích, ale řekl mi: ‚Dnes nebudeš chytat, trenér se tě rozhodl vyměnit.‘ Nechápal jsem proč. Bylo mi řečeno, že je to jen na jeden zápas,“ dodal.

U jednoho zápasu, jak je známo, nezůstalo. Do klíčového zápasu Evropské ligy na půdě Rangers naskočil Dominik Holec a své místo až do konce podzimní části nepustil. Sparta všech pět posledních duelů vyhrála, z Evropské ligy se přesunula do Konferenční ligy a v lize ztrácí z 3. místa na vedoucí Slavii tři body.

„Po pár dalších zápasech jsem zkusil mluvit s lidmi v klubu. Možná se mu nelíbí můj obličej nebo možná nedělám něco dobrého v zápasech, na tréninku… To jsem nezjistil,“ pokračoval Nita. „Co můžu dělat? Musím ze sebe vydat na tréninku maximum a dokázat mu, že udělal chybu, když mě měnil.“

V rozhovoru se Nita také zmínil, že problémem může být jeho národnost. „Jsem si stoprocentně jistý, že kdyby tam byl jiný brankář české národnosti, absolutně nikdo by mu o tom zápase nic neřekl,“ vrátil se ještě k nepovedenému duelu na Slovácku. Tento postoj však zároveň chápe. „Pokaždé, když pojedete do jiné země, nikdo se na vás nebude dívat sladkýma očima. Přijdete sem a vezmete českému fotbalistovi místo… Není to tak? Ale snažím se dělat jen svou práci.“

V rozhovoru 34letý Rumun zároveň potvrdil svá předchozí slova o uvažovaném odchodu ze Sparty. „Protože se necítím respektován a oceňován,“ řekl. Na Letné má nicméně podepsaný kontrakt až do léta 2023…