Slováckého střelce Jurečku vábí vicemistr Polska. A od léta Plzeň

Blíží se odchod nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY do ciziny? Pro Václava Jurečku (27) je připravena špičková smlouva v polské lize. Podle ověřených informací iSport.cz má o útočníka Slovácka vážný zájem vicemistr Raków Czestochowa, po podzimu čtvrtý tým Ekstraklasy. Nabízí cca 350 tisíc eur (necelých 9 milionů korun). „Je to výborná nabídka pro hráče i pro klub,“ uvedl zdroj.

Motanici kolem Václava Jurečky může rozseknout výzva z Polska. Pokud bude s přestupem souhlasit hráčův otec, který ho zastupuje, dojde k němu velmi brzy. Možná už v pondělí či v úterý. Raków na dohodu docela spěchá, na nadcházejícím soustředění v Turecku už chce formovat kádr pro jarní útok na titul.

Druhou variantou je letní přestup do Plzně, která si desetigólového střelce vyhlédla jako náhradu za Jeana-Davida Beauguela. Do té doby by musel Jurečka nejspíš trpět v béčku Slovácka.

Věc s prodloužením jeho smlouvy ve Slovácku se totiž má aktuálně tak, že to na domluvu nevypadá. Rokování vedení klubu s útočníkovým tátou nespěje k úspěšnému konci, spíš to vypadá na tasení kordů. „Myslím, že se nedohodnou. V tom případě by Vašek v áčku de facto skončil. Myslím, že už by na jaře nehrál,“ vydedukoval zdroj, obeznámený se situací.

Zimní transfer by byl vhodným řešením pro všechny strany. Otočil už i klub. Jurečkově odchodu se nebrání, půl roku před vypršením hráčova kontraktu by vyfasoval velmi slušné odstupné. Na současné poměry jde skutečně o luxusní nabídku, která už by se nemusela opakovat.

Jinak pořád zůstává ve hře kanonýrův odsun do béčka, kde by vyčkal do léta. Posléze by mohl odejít jako volný hráč do Plzně, pro niž je Jurečka prioritní náhradou za francouzského kanonýra Beauguela. Jenže momentální stav pokladny Viktorie není uspokojivý, třetí tým tabulky neznamená pro hráče žádnou ekonomickou jistotu.

Polsko vypadá po všech stránkách jako lepší řešení. Záleží na tom, jak se k tomu postaví oba Jurečkové. Tam je zatím zádrhel…Každopádně konkrétní laso od zámožného polského vicemistra, který má ty nejvyšší ambice, vypadá lákavě. „Podmínky pro hráče jsou vynikající, až neskutečné,“ zdůraznil jeden ze zainteresovaných lidí.

Raków, který má stejně bodů jako třetí Radom Radomiak a ztrácí jen dva bodíky na druhý Pogoň Štětín, usilovně hledá útočníka v české lize. V merku měl například Matěje Pulkraba ze Sparty. Jeho příchod ale podle všeho padl. Pracant Jurečka, jenž se dělí o první místo v tabulce střelců právě s Beauguelem, má do Polska aktuálně mnohem blíž.

V Czestochowé dělá kapitána český stoper Tomáš Petrášek a mužstvo nutně potřebuje schopného hroťáka, což je priorita pro tohle přestupní okno. Nejlepším střelcem Rakówa je španělský ofenzivní záložník Ivi López, který nasázel deset branek. Z klasických útočníků vykazoval v první polovině sezony solidní produktivitu pouze šestadvacetiletý Lotyš Vladislavs Gutkovskis (5+4).

Proto progresivní kouč Marek Papszun hodně stojí o příchod střelce, který má v koncovce sebevědomí. Tyto předpoklady Jurečka splňuje.

Jak zareaguje jeho otec, do jehož rukou vložil útočník svou fotbalovou budoucnost?

