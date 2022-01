INSIDER I: Kuchta jde do pohodlna, říká Hoftych. Je Čvančara floutek?

Největší zimní odchod z české ligy, přesun slávistického útočníka Jana Kuchty do Lokomotivu Moskva . Ztenčení severské kolonie ve Spartě i příchod útočníka Tomáše Čvančary. To jsou hlavní témata premiérového dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER v letošním roce. Jeho host, zkušený trenér Pavel Hoftych, se zaměřuje na změny v kádrech top českých týmů – a v první části přestupového „speciálu“ právě obou pražských „S“. „U Kuchty je to win-win situace,“ glosuje Hoftych připravovaný odchod za cca 130 milionů korun. „Jde do pohodlna, sám je pracovitý, takže se v Rusku prosadí,“ míní.

Pokud jde o Tomáše Čvančaru, zájem o něho po střeleckém boomu měli i v Edenu, ale jablonecký kanonýr chtěl na Letnou. Transfer mu nezhatilo ani hloupé vyloučení v závěru podzimu proti Teplicím.

Právě tohle „vystoupení“ ovšem přimělo k drtivé kritice bývalého obránce Jablonce i Sparty Milana Fukala, jenž na serveru Aktuálně.cz mimo jiné prohlásil, že se mladý útočník chová jako „floutek“ a zasloužil by „na zadek“. Co na to Hoftych? „Kdyby byl floutek, tak by mu to dal Petr Rada sežrat,“ míní. „On i Pavel Vrba jsou zkušení harcovníci, kdo jiný by ho měl případně dovychovat,“ nadhazuje.

LIGOVÝ INSIDER Pavla Hoftycha

Vyčerpal se vztah Jana Kuchty s realizačním týmem Slavie?

Prosadí se český střelec v ruské lize?

Kdo ho ve slávistickém útoku nejvíc nahradí?

Zasloužil si přestup Taras Kačaraba a proč je někdy „tvrdohlavý mezek“?

V čem je síla Maksyma Talovierova?

Karlsson, Vindheim... Nakolik se povedla severská „infuze“ ve Spartě?

Proč se ve sparťanském dresu neprosadil Lukáš Štetina?

Na jakém místě by měla Letenští nutně posílit?

Ve druhém díle přestupového speciálu pořadu LIGOVÝ INSIDER se bude Pavel Hoftych věnovat dění v Plzni, případu střelce Slovácka Václava Jurečky či výprodeji Jablonce.

