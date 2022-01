Blíží se dohoda o Sorovi. Baník vyhlíží miliony, procenta a nejspíš i Ekpaie

Baník a Slavia už pomalu dokončují jednání, na jehož konci by měl z Ostravy do Edenu přestoupit mladý Nigerijec Yira Sor. Kluby ladí poslední detaily dohody, podle informací Sportu to "sešívané" má vyjít na částku kolem třiceti milionů korun, zároveň by Baníku měla připadnout procenta z případného příštího hráčova přestupu a do Vítkovic poputuje i hráčská kompenzace, patrně někdo z trojice Filip Blecha, Ladislav Takács, nebo Ubong Ekpai.