Trpišovský o sestavě, Plavšičovi i odchodech. Jak nastoupí Slavia?

O sestavě pro start jarní části

Jindřich Trpišovský:

„Bylo to poskládané z hráčů, kteří tu předvedli výbornou výkonnost a připravenost, ale těch hráčů tam mohlo být víc. Chtěli jsme to mít trošku vyvážené i na druhé straně, aby mladším hráčům pomohli ostatní kluci. Všichni, kteří nastoupili v červenobílé sestavě, si to za ten pobyt zasloužili. Na druhou stranu třeba hrál Emil Madsen na desítce, teď Ondra Lingr, který vypadal velice dobře na křídle. Byl tam i záměr toho, abychom viděli i jiné složení hráčů. Ale momentálně to bylo poskládáné z těch, kteří jsou nejblíže základní sestavě. Ale znova říkám, to se týká i některých hráčů, kteří byli ve druhé sestavě, akorát jsme to na ten zápas potřebovali mít vyvážené.“

Deník Sport:

Téměř jistě by měla vydržet zadní část sestavy, tedy od brankáře po defenzivního záložníka. To znamená Aleš Mandous – Alexander Bah, Aiham Ousou, Taras Kačaraba, Srdjan Plavšič – Tomáš Holeš. Takhle nastoupil vítězný červenobílý tým v posledním modelovém utkání, které vyhrál 3:1 a právě defenziva byla složená víceméně z podzimních stálic. Jedinou změnou je Srb Plavšič na levém kraji obrany, který by měl nahradit pro první tři soutěžní duely vykartovaného Oscara Dorleyho.

Jak vypadala sestava červenobílého týmu:

Mandous

Bah Ousou Kačaraba Plavšič

Holeš

Masopust Ševčík Lingr Schranz

Krmenčík