Hancko do West Hamu? Neexistuje, reaguje Sparta. Cíle stojí nad penězi

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Adam Hložek do Bayernu Mnichov či Borussie Dortmund. Dávid Hancko s Ladislavem Krejčím zase do West Hamu. Spekulací o možných odchodem klíčových opor Sparty v probíhajícím přestupovém období je v zahraničních médiích celá halda. Fanoušci Letenských ale mohou být naprosto v klidu, podle informací redakce iSport.cz Pražané žádnou ze svých hvězd uvolnit neplánují. A do konce zimního transferového okna na svém postoji nic nezmění.