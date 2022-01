Student se cpe do základu Hradce, v Líšni chodil do práce. Hejkal ho chválí

Do ligy jen nakoukl a hned z ní zmizel. V sezoně 2015/16 si tehdy devatenáctiletý talent Zbrojovky připsal tři minuty v zápase s Duklou. Přes hostování v Blansku, Vítkovicích a jeden rok ve Znojmě zakotvil Jakub Kučera v Líšni, kde se stal klíčovou postavou skromného klubu s ligovými ambicemi. V zimě však opět zatáhl za výhybku a podepsal smlouvu s Hradcem Králové, po podzimu sedmým celkem FORTUNA:LIGY. Ligové dveře se otevřely dokořán.

Kučera vzal životní šanci smrtelně vážně. V přípravě se ukazuje náramně a svědomitě plní roli typického „box to box“ záložníka. Nejen že zvyšuje konkurenci ve středu pole matadorovi Jakubu Radovi, tvrďákovi Petru Kodešovi a mladému Dominiku Soukeníkovi, tlačí se rovnou i do pozice vyvolených. „V jeho případě nejde o pouhé rozšíření kádru. Kučera je posila. Určitě bojuje o základ,“ vykresluje speciálně pro Sport okamžitý přínos posily Stanislav Hejkal, asistent hlavního trenéra Miroslava Koubka.

Novým klubem byl dlouhé měsíce pečlivě skautován. Trenérský štáb přesně věděl, jakého vojáka si do týmu bere. Svědomitého, pracovitého, zodpovědného do defenzivy, ale také s nadstavbou kreativního myšlení a pečlivé rozehrávky. „Přišel narychlo, ale to neznamená, že šlo o unáhlený přestup. Sledovali jsme ho od května, kdy bylo zřejmé, že do Hradce společně s Mírou Koubkem přijdeme. Jezdili jsme po druhé lize a vytipovali si právě tohoto hráče. V létě jsme ještě nechtěli do kádru moc sahat a dát možnost hráčům, kteří si ligu vykopali. Až po půl roce jsme se rozhodli pro okysličení kádru,“ líčí Hejkal.

V pondělním duelu proti ukrajinskému prvoligovému celku Veres Rivne (1:1) si připsal první bod do statistik. Na gól nabil kapitánovi Adamu Vlkanovovi. Na hřišti se objevil v prvním poločase, kam trenér Koubek koncentroval největší sílu. Po pauze byla sestava tvořená spíše z náhradníků doplněná několika mladíky. I to ukazuje, že se s Kučerou počítá. V prvním jarním kole na trávníku Viktorie Plzeň navíc bude Hradci chybět vykartovaný Kodeš, což nové tváři výrazně zvyšuje možnost průniku do základní sestavy.

„Opravdu se jeví velmi dobře, jeho silnou stránkou je první dotek, umí si míč převzít do prostoru, přesně tam, kam potřebuje, což je v dnešním fotbale ohromně důležité. Jsem přesvědčený, že nám pomůže. Z pozice středního záložníka si dovede plnit defenzivní úkoly, dokáže se dostat i do koncovky, což je v našem systému nesmírně důležité,“ chválí Stanislav Hejkal.

Mimochodem, i přes pečlivý skauting byl přesun z Brna pro čtyřiadvacetiletého hráče poněkud hektický. Během působení v Líšni chodil do práce. Živil se jako administrátor u hypotečních specialistů, což zahrnovalo přípravu smluv, jejich zadávání do počítače a jiné kancelářské záležitosti. K tomu studuje na fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově univerzitě v Brně. „Když dostuduju, můžu pracovat na ambasádě. Můj obor se hodně zabývá životním prostředím, environmentalistikou, podporou chudších regionů,“ vysvětluje.

V případě podpisu profesionální smlouvy s klubem první ligy byl v práci domluvený, že mu nebudou dělat problémy s uvolněním. „Pracovní poměr jsme ukončili po vzájemné dohodě okamžitě. Ve škole je nyní zkouškové období, takže se tam ani nemusí chodit. Naštěstí jsou nějaké zkoušky online, je to v pohodě. Uvidíme, jak to půjde skloubit s fotbalem dál,“ říká.

Nyní však jsou důležitější sportovní výzvy. V první řadě zakotvit v sestavě nováčka, který na podzim uchvátil FORTUNA:LIGU.