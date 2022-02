Kratochvíl chválil debutanta Silného: Byl fantastický, slabší snad nebudeme

Volej slabší levačkou – tak trochu ve stylu tribuna, nebo bomba do sítě, ne?„Takhle bych to úplně neřekl, na voleje si docela věřím, zeptejte se kluků. (úsměv) Znají mě, ví, že na tréninku to trefuju docela často. Věřil jsem, že balon nepůjde na tribunu, ale na bránu.“

Co říct k zápasu? Válka se šťastným koncem?

„Přesně tak. U nás bohužel po zimě bývá těžké hřiště, o to jsou tři body důležitější. Asi jsme byli šťastnější, protože zápas byl vyrovnaný. Sigmě neuznali gól, ke konci trefili tyč... Spíš to bylo remízové utkání, i když i já sám jsem tam měl další šance. Mohl jsem rozhodnout dřív.“

Úleva je na vás však patrná...

„Určitě, vždycky je ten první zápas o nějakém nakopnutí. Pro nás ještě víc, protože máme za sebou nepovedenou podzimní část. Je to obrovsky důležitý start, ale nic to neznamená. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale my se nechceme spokojit s tím, že budeme dvanáctí nebo třináctí. Stojíme nohama na zemi, ale rádi bychom se poprali aspoň o prostřední skupinu.“

Výsledky vašich konkurentů ze spodku tabulky už jste viděl?

„Karviná vyhrála na Slavii, zajímavý... A Teplice to taky zvládly, takže zaplaťpánbůh že my taky.“

SESTŘIH: Jablonec – Olomouc 1:0. Rozhodl Kratochvíl, záchranář Zelený a debut Kadlece.

Překvapilo vás, že gól olomouckého Chytila neplatil kvůli ofsajdu? Vy jste řešili spíš Jemelkův faul...

„To mě překvapilo, přišlo mi to divné, protože Silňas (Jan Silný) by si na půlce po souboji jen tak nelehl. Naštěstí pro nás tam byl ofsajd, i když záznam jsem ještě neviděl.“

Silný vám v debutu pomohl, že? Těžili jste díky jeho práci vy záložníci z druhé vlny.

„Na to, že to byl jeho první zápas v lize, hrál fantasticky! Vyhrával souboje, udržel balony. Pomohl nám, byl v tomto rozdílový. Jejich útočníci toho tolik neměli, ale naši stopeři hráli dobře.“

Dali jste zapomenout na Doležala s Čvančarou, bude to na jaře jiný Jablonec?

„Možná typologicky, ale kvalitní hráče máme taky. Kromě Silňase přišel i Káca (Václav Kadlec), věříme jim. Čváňa s Dolim sice dávali góly, ale doufám, že slabší nebudeme.“

I díky vašim trefám? Čekají se od vás.

„Jestli se ode mě čekají, tak je to jenom dobře. Hlavně je však od sebe čekám já sám. Nejsem tu krátkou dobu, věřím, že jsem si nějakou pozici vydobyl. Tak doufám, že budu prospěšný.“

Měli jste konečně dobrý vstup do druhé půle, co se změnilo?

„Nevím, co se změnilo. Asi nic. Když se o tom mluví až moc, tak spíš ten gól na začátku dostanete. Určitě to není o tom, že jsme špatně nastavení. Nikdo přece nechce na pět minut vypnout.“

Trenér Rada v poločase nezvyšoval hlas, aby laxnosti předešel?

„Tentokrát žádný řev. (úsměv) Spíš jsme si sami vyříkávali nějaké věci, třeba naši zbytečnou rozehrávku vzadu, kdy jsme se dostali pod tlak a kopli balon do autu. A taky ten brejk v nastavení první půle. Naštěstí jsme to ubránili.“

Stihne se dát terén do středečního pohárového utkání s Mladou Boleslaví do pořádku?

„Myslím, že to dopadne jako dřív s Příbramí... Hráli jsme taky takhle a pak bylo hřiště půl roku šílené. Chudáci trávníkáři, možná jim půjdeme pomoct zašlapávat díry. Nezávidím jim to. Hraje se na tom těžko, musíte se přizpůsobit, protože to smrdí chybou.“