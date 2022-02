INSIDER: Kolář je symbol Slavie, říká Hašek. Plavšič čísla mít nebude

„Výsledky už má, formu ještě ne.“ Tak trenér Martin Hašek shrnuje situaci fotbalové Slavie, která po dvou prohrách zkraje jara ve vršovickém derby s Bohemians (1:0) ve 22. kole nejvyšší soutěže přidala třetí vítězství v řadě a s postupovými nadějemi vzhlíží ke čtvrteční odvetě play off Konferenční ligy s Fenerbahce Istanbul. Host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER se věnuje vybraným hráčům obhájce titulu, ovšem dotkne se také celkového stavu svého bývalého týmu z Ďolíčku. „Přestupová politika Bohemians je nepochopitelná,“ kroutí hlavou. S tím, že to jediné, co mohlo v poslední době na „klokanech“ zaujmout, byl rekordní 295. zápas Josefa Jindřiška v jejich dresu....