Bitva o titul a třeba i o Vrbu. Derby v Edenu naznačí budoucnost Sparty

Derby. Výjimečný zápas, vždy se zvláštním nádechem. Dnes je ryze klasický. Jde o titul. Sparta je totiž před jarní bitvou Slavii nejblíže za posledních pět let. I aktuální manko sedmi bodů ovšem Letenské tlačí do jistého diskomfortu. Aby si udrželi reálnou naději, potřebují v Edenu (18.00) sebrat všechny body. Pokud se jim to nepovede, může to mít v dlouhodobějším měřítku vliv i na budoucnost Pavla Vrby.

Ne snad, že by pozice sparťanského trenéra byla v ohrožení. Takové zprávy z fotbalového zákulisí momentálně neproudí. Netřeba si ale namlouvat, že je Pavel Vrba nedotknutelný. Není. Dostal jasný úkol: vrátit titul na Letnou. Jeho nesplnění může představovat fatální důsledky.

Právě dnešní večer do velké míry rozklíčuje hádanku, zda je toho opravdu schopen. Sparta má sice na Slavii nejmenší manko od roku 2018, přesto není ve vůbec jednoduché pozici. Sice disponuje dohrávkou v Jablonci k dobru, přesto ale ztrácí sedm bodů.

„Slavii respektujeme. Je to tým, který je hodně úspěšný, prokazuje to i v pohárových zápasech. Ale že bych měl z něčeho obavy? To vůbec ne. Uděláme všechno pro to, abychom uhráli dobrý výsledek,“ vyhlásil Vrba.

Dobrý výsledek pro rudé představuje pouze vítězství. Cokoli jiného by znamenalo faktické odříznutí od titulové naděje. I remíza. Za předpokladu, že by Sparta ve středu uspěla na severu Čech a stáhla tak manko zpátky na čtyři body, pořád by byla v situaci, kdy by musela spoléhat na dvojnásobné zakopnutí rivala. A sama být naopak stoprocentní.

To nejsou zrovna karty, se kterými byste chtěli jít do té nejdůležitější bitvy… Zapomínat se při tom nesmí ani na zdánlivě nenápadnou (ovšem výsledkově konstantní) Viktorii.

„Bude to strašně důležitý zápas, který hodně napoví. Kluci moc dobře ví, co je ve hře,“ uznal v rozhovoru pro klubový web asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Psychickou vzpruhou pro hosty může být skutečnost, že v sezoně už rivala dvakrát seknuli. Nejprve na podzim v lize, zkraje jara pak i ve čtvrtfinále MOL Cupu. Celkové skóre? 3:0.

„Na začátku druhé poloviny sezony jsme se trochu hledali, teď už za sebou máme několik vítězných zápasů. Postoupili jsme v Evropě, v lize jsme si pomohli na těžkých terénech bojovností. Nálada je teď určitě lepší,“ zdůraznil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Ano, od začátku února, kdy se obě „S“ naposledy střetla, se každé vydalo opačným směrem. Zatímco se Slavia velice rychle dokázala postavit na nohy a vrátit do komfortní zóny, Sparta herně nevypadá ani trochu dobře. Výsledkově sice jakž takž drží, v projevu obou mužstev je ale velký rozdíl.

Právě derby může být tím zápasem, kde se to odhalí na plné pecky. A který Spartu fakticky odřízne do hlavní sezonní mety. Nebo Letenští zkompletují hattrick a na plné pecky se vrátí do hry?

