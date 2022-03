Kotala zklamal přístup Sparty. Hložka máme tendenci omlouvat, říká Zelenka

Sparta si v Edenu nevypracovala mnoho příležitostí, jen střela Jakuba Peška z úhlu a rána Filipa Panáka nadělaly Ondřeji Kolářovi větší starosti. Jinak ale mužstvo Pavla Vrby překonávalo dobře fungující slávistickou obranu jen těžko.

„Vepředu Sparta neměla čím překvapit. Adam Hložek s Tomášem Čvančarou byli nevýrazní a nikdo jiný tam vlastně nebyl. Nebylo z čeho dát gól. Třeba i Peškova šance je ukázkou. Čvančara jako hrotový útočník vůbec nešel míči naproti a ten projel úplně celým vápnem,“ všiml si Zelenka, bývalý ligový střelec, který působil i ve Slavii.

Kotal to viděl podobně. „Slavia si šla za svým cílem, Sparta klopýtala. Chyběla mi první přihrávka od obránců. Taková, která dostane hráče s míčem do prostoru za obranu soupeře. Proto se Čvančara a pak ani Hložek na hrotu nedostali do hry. Spousta nahrávek šla na hráče, který byl čelem ke své bráně a dostupovaný zezadu. Říká se, že hrajete to, co vám soupeř dovolí. A Slavia toho dnes Spartě opravdu moc nedovolila,“ uvedl zkušený kouč.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Experti řešili i konkrétně Hložka, který ve velkém zápase zase nebyl příliš vidět. „On je obrovský talent a všichni máme tendenci omlouvat jeho výkony s tím, že nedostával potřebný servis. Ale když hraje stejně Čvančara, řekneme, že hrál hrozně,“ upozornil Zelenka. „Adam je silný v postavení jeden na jednoho, ale musí být čelem k bráně soupeře. Když jste zády, nic si nevytvoříte, na této úrovni už vás těžko někdo nechá otočit,“ přidal Kotal.

Jedním z témat zápasu byli polští rozhodčí, jako hlavní duel řídil Szymon Marciniak. „Je to degradace českých sudích. Ale jde asi o reakci na to poslední pohárové derby, kdy byl Pavel Orel hodně kritizovaný,“ podotkl Zelenka před zápasem.

Po něm však uznal, že šlo o smysluplný krok. „Pochopil jsem, proč nepískal Čech. Polák nemá žádné zkušenosti s hráči. Choval se ke všem stejně a nebral ohledy na to, kdo jaký je. Ve srovnání s Orlem to bylo daleko lepší, hodnotím to pozitivně,“ chválil autor 92 ligových gólů.

Sporná situace? Možná jen pád Lukáše Haraslína po souboji s Alexanderem Bahem před prvním slávistickým gólem. „Úzkoprsý rozhodčí by ten zákrok odpískal. Mě trochu překvapilo, že se to vůbec neřešilo. Videorozhodčí by to jako faul klidně mohl najít. Ukazuje se, jak je to ošemetné, stejnou věc může jeden sudí vidět jinak než druhý,“ řekl Zelenka.