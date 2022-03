Hrdina derby Lingr: I kabina naráží na to, že bych mohl vyhrát střelce

Věděl jste při té situaci, že centrovaný míč od Alexandera Baha zkusíte trefit hlavou? Docela krkolomné, ne?

„Stoprocentně, první myšlenka byla hlavou. Byl to silný centr s razancí, takže jsem nepřemýšlel. I když to bylo nízko, tak jsem tam dal palici, nohou bych to asi netrefil. (smích) Ale spadlo to tam, takže se na to nikdo ptát nebude.“

Jak náročné bylo vrátit se znovu na koně proti Spartě po těch dvou předchozích soutěžních porážkách?

„Obrovsky náročné. My jsme měli v hlavě předešlá derby a chtěli jsme to zvládnout hlavně kvůli fanouškům, i když to nebylo nic jednoduchého. Bylo to soubojové utkání, padlo v něm snad devět žlutých karet, ale jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Jak důležité to bylo utkání i vzhledem k situaci v tabulce?

„Stoprocentně. My jsme věděli, že Plzeň vyhrála a byla tři body před námi, takže jsme museli vyhrát, abychom se na ni dotáhli. Bude to mezi třemi týmy, Spartu tam můžeme pořád počítat, i když už mají větší odstup. My se ale musíme soustředit na sebe a dojít si pro titul.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

David Hovorka se vrátil po více než roční pauze, jak silný okamžik to byl pro vás ostatní?

„Bylo to neskutečné. Strašně moc jsem mu to přál. Hodně jsme spolu před zápasem mluvili. I on byl jedním z rozhodujících faktorů naší výhry. Celá kabina je šťastná za to, že se vrátil. Doufáme, že mu bude držet zdraví a že bude hrát.“

Trefil jste se v probíhajícím ligovém ročníku už po jedenácté. Jen dva hráči nastříleli víc gólů než vy. Sledujete pořadí v tabulce střelců?

„Je to hezké. Jedenáct gólů je dost, ale musíme brát v potaz, že přede mnou jsou útočníci, kteří góly dávat musí. I v kabině na to narážíme, že bych to mohl vyhrát. Pro mě je ale důležitější tým. Uvidíme, bylo by to fajn.“