Sigmě schází střelec. Produktivní Hála však míří do Bohemians

Hála ve FORTUNA:LIZE naposledy naskočil na začátku listopadu v Plzni (0:0), pak jej vyřadila achilovka. Pro Hanáky je to problém, protože 939 odehraných minut stačilo šikovnému univerzálovi k šesti gólům a jedné asistenci.

Do čeho brzy třicetiletý fotbalista v úvodu sezony kopl, to mu tam spadlo. I coby náhradníkovi.

Co by za to teď kouč Václav Jílek dal... Hálova pauza trvá doteď, ale návrat se blíží. V nominaci na příští duel v Karviné by neměl chybět. Čísla jsou třeba.

Jenže za čtvrt roku už bude nevysoký technik jinde. Podle informací iSportu zřejmě v Ďolíčku, byť existují i jiné varianty. Kontrakt končící 30. 6. 2022 každopádně na Andrově stadionu na 99 procent neprodlouží. Hála se chce životně i kariérně posunout jinam. A na zahraničí to nevypadá.

„Rádi bychom s Martinem prodloužili smlouvu. On ví, že pokud bude chtít, domluvíme se na pokračování. Máme spolu velmi dobrý vztah. Ale proti setrvání v Olomouci momentálně hrají dvě věci: jeho zdravotní vztah a myšlenka zkusit něco nového. Cítím z něj, že je vnitřně nastavený na změnu prostředí, roli v tom asi hrají roli i nějaké mimofotbalové aktivity. Podnikání, rodina a podobně,“ říká upřímně sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Interes nepopírá ani sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek. „Je to jednoduché: měli jsme v zimě o Martina zájem, ale nedošlo k dohodě mezi kluby,“ vrací se zkušený funkcionář zpátky do ledna, kdy proběhl první kontakt.

Ale co podpis od července? „Všechno je otevřené,“ odpovídá neurčitě Držmíšek.

Brzy zřejmě i uzavřené. Hála má z rodinných důvodů namířeno do Prahy, Vršovice jsou ideální adresou.