Liga očima fanoušků: Příznivci „S“ to umí i líp. Co změna v záloze Sparty?

Euforie a smutek po derby, které Slavia vyhrála 2:0 • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Hlavním tématem 24. kola bylo derby pražských „S“. Na hřišti ho ovládli sešívaní 2:0, jejich fanoušci ale schytali kritiku za choreo. Ti sparťanští poničením záchodů v Edenu nezůstali pozadu. V Plzni si pochvalují tahy kouče Michala Bílka i zisk bodů přes neatraktivní výkony. Baník přišel o vedení a remizoval, Bohemians naopak v Olomouci vydřeli bod, který může mít cenu zlata. Jak uplynulé ligové kolo viděli fanoušci? Podívejte se na tradiční rubriku deníku Sport.

SLAVIA PRAHA Choreo, pokřik? Oba tábory to umí i jinak Zatímco Slavia v úvodu jara ukázala před derby vzestupnou tendenci výkonů, tak letenský tým to, že stále paběrkuje a na nějaké skvělé výsledky to zatím nevypadá. Nejspíš jsme se tak poučili i z předchozího derby v MOL Cupu a byli jsme ve všech ohledech lepším týmem. Díky tomu jsme získali zpět klíč od Prahy. Navíc se derby odehrálo před plným stadionem, takže o atmosféru bylo postaráno. Tribuna Sever se vytasila s dvojím choreem. Jedno ukázalo Švejka parodující jeho větu „Poslušně hlásím“ a bylo doplněné o běžný pokřik slávistů „Smrt Spartě“. Samozřejmě nikdo nepřeje smrt Spartě ani nikomu jinému, je však pravda, že v dnešní době, s ohledem na agresi na Ukrajině, je valná část veřejnosti k takovým projevům velmi opatrná a označuje je jako nevhodné. Osobně bych taky uvítal, kdyby to spojení spíše vymizelo. Zejména s vědomím, kdy nejsme rádi, že sparťanští fanoušci volají „Jude Slavie“. Takový pokřik je totiž zcela mimo a je to rozhodně jiný kalibr, ale určitě by to fanoušci obou táborů uměli i jinak. DAVID OCETNÍK. 43 LET, AREA 114 Němeček se opřel do fandů „S“: De*ilové! Za oheň doživotní zákaz

SPARTA PRAHA Co takhle zkusit změny v záloze? Derby se nám nepovedlo. Nikoliv proto, že bychom byli špatní, ale soupeř byl lepší. Čvančara s Hložkem se prakticky nedostali do akce. Výsledkem byla prohra o dva góly, poměr brankových příležitostí 5:2 ve prospěch soupeře a také počet faulů dvojnásobně vyšší. To je třeba zmínit zejména kvůli likvidaci dvou našich stoperů. To však nebylo příčinou porážky, Slavia nás přehrávala ve středu hřiště, měla většinu odražených míčů a lepší náběhy do křídelních prostorů. U nás se o podobné snažil Pešek, Haraslínův výkon mohl být ovlivněn neproměněním šance. Za první půli jsme zase ani jednou netrefili branku. Druhou jsme začali dobře, ale pár nedotažených protiútoků končilo nepřesnou přihrávkou. Druhá branka nic neřešila, stejně jsme dohrávali v desíti. Teď se zamyslet nad složením naší zálohy, zda by tam nebylo vhodné přesunout Wiesnera (výkon s Jabloncem) nebo Panáka, oba tam dříve hráli, na pravou stranu obrany Gabriel. To však nechme na uvážení trenéra. Teď Jablonec a soustředit se na MOL Cup. MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE Derby řečí čísel: Faulů méně než obvykle, v soubojích úspěšný Wiesner

VIKTORIA PLZEŇ Bílek dobře reaguje na vývoj zápasu V sobotu jsme hodili slátancům rukavici, ti ji bohužel v neděli v pohodě zvedli. Ve Zlíně jsem se zpočátku obával: domácí nás tlačili, stříleli a vypadalo to… Poněkud divně. Jenže u nás nastala ve srovnání s jinými sezonami změna. Prostě vyhráváme. Nedrtíme soupeře, nemáme míč pořád u sebe, ale k ho… Jen jak máme šanci, tak ji proměníme, ne teda vždy, nicméně úspěšnost je dobrá. A taky trenér Bílek reaguje na vývoj na hřišti lépe než jiní. Tuhle dáme dvě věže Beauguela s Chorým, támhle utemujeme obranu. Jo, jo, někdy se na to asi moc pěkně nekouká, body to ale nese. S tímhle kádrem a rozpočtem i nejistotou v zádech druzí? To prostě klobouk dolů, pánové. Vypadá to, že rozhodnou souboje s pražskými „S“, i s nadstavbou budou ještě tři. Hurá na to! Jinak v Praze asi žijí v jiném světě. Jedni rozeberou WC na molekuly, běda, kdyby to bylo u nich. Druzí křičí Smrt v téhle době. Jen kdyby to potkalo je… Čest královně Viktorce, celý covid už jde z Čech pryč! Tak ať jde Putin hned za ním! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Zlín - Plzeň 1:2. Vítězný obrat Viktorie dokonal z penalty Chorý

BANÍK OSTRAVA Hrát dvacet minut nestačí Po výborných úvodních dvaceti minutách proti Liberci jsme úplně přestáli hrát. O poločase jsem si i přesto říkal, že utkání zvládneme, protože soupeř byl v ofenzivě celkem bezzubý. Ve druhé půli nám ale vůbec nefungoval střed hřiště a po zbytek zápasu jsme se víceméně uchýlili k dlouhým nakopávaným míčům, při kterých byl Almási vepředu sám. Nikdo ho nedostupoval. Tím pádem jsme nesbírali ani odražené míče a vše se vracelo zpátky na naši polovinu. Když byl ještě vystřídaný Koncevoj (jeho výkon je jedno z mála sobotních pozitiv), ztratili jsme jakoukoliv sílu i po stranách. Remíza tak byla pro Liberec určitě zasloužená. Že nevyjde zápas podle představ, se stane, ale když už vedeme, musíme jednobrankové vedení udržet. A hlavně se nesmíme bát hrát fotbal, což mi přišlo, že se stalo. Jedeme na Slovácko, na zápas o šest bodů. Můžeme hrát ze zajištěné obrany, což nám evidentně více vyhovuje než tvořit, a tak věřím, že jako tradičně společně s velmi početným fanouškovským zastoupením přivezeme tři body. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Liberec 1:1. Slovan srovnal v závěru, Kozel při návratu bere bod