Lingr: mezi Nedvědem a Hušbauerem. Ční nad konkurencí, vydrží ve Slavii?

Ve Slavii je přibližně rok a půl, od srpna 2020, stihl za ni ale nastřílet už dvacet soutěžních gólů, patnáct z nich je ligových, a z toho jedenáct v této sezoně. Forma a postavení Ondřeje Lingra v mistrovském týmu prudce kulminuje. A míří i mezi historické počiny.

„Rychle stoupá v naší hierarchii. Je tu rok a půl a už patří mezi lídry, je to emoční hráč, který umí strhnout tým, je na něho spoleh. Nejsilnější je na posledních třiceti metrech, hlavně v pokutovém území, má skvělý výběr místa, načasování náběhu, v zakončení je komplexní,“ popisuje trenér Jindřich Trpišovský Lingrovy přednosti.

Je sice hlavně záložník, ale jakmile letí balon do vápna, on tam někde číhá. Buď vletí rovnou do centru, jako naposledy v derby, nebo si počká, míč mu spadne k nohám a pak už je to o přesnosti střelby. Tu má mimochodem velmi vysokou. Zdaleka nejvyšší ze všech hráčů, kteří se aktuálně ucházejí o střeleckou korunu. S téměř 58procentní precizností trefuje bránu.

A v úspěšnosti, tedy ve střelách proměněných v gól, se dostává přes 42 procent. To je enormní číslo, vezmeme-li v potaz, že nejblíže mu je z podobně produktivních hráčů v lize útočník Viktorie Plzeň Jean-David Beauguel, a ten je lehce přes 31 procent. Řečeno úplně přesně: Lingrovi na jedenáct zásahů stačilo pouhých 26 pokusů, z nichž patnáct šlo přímo na bránu. Na zápas dává průměrně přes půl gólu, a tím se vracíme k našemu tématu – nejproduktivnější záložníci v historii české ligy.

Je velmi pravděpodobné, že brzy trumfne všechny včetně Pavla Nedvěda, Pavla Hapala, Miroslava Baranka, Pavla Verbíře a další známá jména. Samí mistři řemesla, co zažili sezonu s třinácti nebo čtrnácti vstřelenými brankami. Třeba Nedvěda tenhle počin vystřelil v létě 1996 do Lazia Řím, ale „koplo“ ho pak hlavně EURO 1996, kde svůj výkonnostní vzestup potvrdil i mezi evropskou elitou. Snad jen osm let starý počin Josefa Hušbauera zůstane neotřesen. Možná…

Ten se v sezoně 2013/2014 dostal na závratných osmnáct branek a patřil ke klíčovým hráčům, kteří dotáhli Spartu k jejímu zatím poslednímu titulu. Aby ho Lingr dokázal dohnat a třeba i předehnat, musel by svou produktivitu ještě o něco zlepšit. Ze současných 0,52 branky na utkání někam přes 0,7. Jinak řečeno, aby se Hušbauerův rekord mohl ještě reálněji otřásat, potřeboval by se záložník vychovaný Karvinou pohybovat teď ještě o přibližně dva góly výš. Nebo do toho kopne prostě víckrát…

Ostatně minutáž ve Slavii mu strmě stoupá, častěji se objevuje v základní sestavě. A to zároveň vábí případné zájemce, kterým pochopitelně ulpí oko na produktivním záložníkovi, jemuž je jen 23 let.

„Svými výkony a čísly potvrzuje správnost své fotbalové cesty. Pro nás je ideálním příkladem, že poctivost, zapálenost a koncentrace jsou vedle talentu základními předpoklady možného úspěchu. Klepe na dveře reprezentace a samozřejmě svými statistikami budí pozornost také v zahraničí. Na přestupové spekulace je brzo, Ondra je šťastný ve Slavii. Bezesporu je ale prototypem hráče, který může velmi výrazně uspět také v top evropských ligách,“ připouští Viktor Kolář, šéf Sport Investu, který Lingra zastupuje, novou letní linku.

Na zápasech „sešívaných“ už se prý kvůli záložníkovi měli objevit skauti z bundesligy a Premier League, vedle toho má jeho nominaci na blížící se play off o mistrovství světa zvažovat i kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý.

ONDŘEJ LINGR V LIZE 2016/17 Karviná 2 zápasy/0 gólů 2017/18 Karviná 14 zápasů/0 gólů 2018/19 Karviná 27 zápasů/1 gól (+ baráž 2 zápasy/1 gól) 2019/20 Karviná 29 zápasů/7 gólů 2020/21 Slavia 27 zápasů/4 góly 2021/22 Slavia 21 zápasů/11 gólů (probíhá)

V LIGOVÉ SEZONĚ 2021/2022 21 zápasů 11 GÓLŮ Gólový průměr 0,52 NA ZÁPAS

Odhad 16 gólů na konci sezony

Zopakovat osm let starý výkon Josefa Hušbauera je přece jen Everest a matematicky by měl Ondřej Lingr nejspíš zůstat těsně pod ním. V jeho silách ovšem je, aby trumfnul zbytek produktivních záložníků a zapsal druhý nejvyšší počet gólů středopolaře v jednom ročníku.