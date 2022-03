První penaltu Kubala dal, pak neuspěl: Druhá je psychologická hra

První pokutový kop suše proměnil k pravé tyči. Když si Filip Kubala postavil na stejnou značku uvnitř vápna balon podruhé, zamířil do stejného místa. Chyba. Gólman Zlína Matěj Rakovan s ním vyběhl. „Podruhé je to už psychologická hra. Zvažoval jsem všechny tři možnosti. Jak doleva, doprostřed, na střed. Nakonec jsem ji zahrál úplně stejně, což nebylo dobré,“ říkal hradecký útočník. Za hlavu se chytat nemusel. Votroci důležitou partii dovedli do vítězství 2:1 a poskočili na sedmé místo tabulky.

Osm zápasů jste nevyhráli a extrémně důležité utkání jste měli před sebou. Hodně se vám ulevilo?

„Určitě. Bylo to o šest bodů, navíc Zlín má dobré jaro. Sice dva zápasy nevyhrál, ale nastoupil proti předním týmům. Věděli jsme, že to bude těžké. Po posledním hvizdu to z nás spadlo, je to skvělý pocit.“

Před úvodním pokutovým kopem jste šel za téměř ztraceným balonem, načež vás fauloval matador Procházka. Ukázalo se, jak je důležité hrát do poslední chvíle?

„Trenér nás na tohle připravuje. Nevypouštět žádný souboj je náš denní chleba. Pokud to dodržujeme, vrátí se nám to.“

Byl jste faulovaný, přesto jste šel na penaltu. Navíc jste nebyl určený jako jednička. To jste si tak věřil?

„Musím se přiznat, že už od pátku jsem věděl, že budeme zahrávat pokutový kop. Ale nečekal jsem, že dokonce dvakrát. (usměje se) Nicméně jsem si věřil. Na pravidlo, že faulovaný nemá kopat, moc nevěřím. Prostě jsem si vzal míč a dal gól.“

Druhou penaltu jste však už neproměnil…

„Bavili jsme se Petrem Rybičkou, který ji měl kopat. Řešil jsem to i s Vlčákem (Vlkanovou). Druhá penalta je vždycky těžší. Je to psychologická hra. Gólman už ví, kam jste kopnul tu první. Já si ale věřil, bohužel se to nepovedlo. Zvažoval jsem všechny tři možnosti. Jak doleva, doprostřed, na střed. Chvilku jsem čekal, ale nakonec jsem ji zahrál úplně stejně, což nebylo dobré.“

Hradec Králové – Zlín: Další penaltu pro domácí po ruce Cedidly Matěj Rakovan chytil

Co vypovídá o mužstvu, že opakovaně zvládá krizové zápasy s celky ze spodní poloviny tabulky?

„Nevím. Na Spartu se Slavií nemáme. Takový tým ještě nejsme. S mužstvy okolo nás ale do toho vletíme, doma v Boleslavi se nám daří, věříme si a díky tomu taková utkání zvládáme.“

Na podzim jste toho moc neodehrál, na jaře dostáváte šanci téměř pravidelně. Pochvalujete si, jak se mění vaše role v mužstvu?

„Na podzim byl v Hradci ucelený kádr, kluci o sobě na hřišti hrozně věděli. Dal jsem si za cíl, se mezi ně vklínit. Po zimě mně pomohla zranění spoluhráčů. Dostal jsem šanci a snad jsem ji chytil.“

V zápase dovede sprintovat i v devadesáté minutě. Jste fyzicky nejlépe připravený v kariéře?

„Ano, je to tak. Být fyzicky v topu, je to nejdůležitější. Na hřišti pak máte síly. Když jsem byl mladší, zejména na Slovácku, tak jsem takovou sílu neměl a v zápasech jsem prohrával souboje. S urostlými stopery jsem ztrácel.“

Jste na sedmém místě tabulky, máte stejně bodů jako šestá Mladá Boleslav. Pokukujete po horním patře?

„Je to super pocit. Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, tak tomu nebudeme věřit. Nicméně se pohybujeme v prostřední skupině. Máme před sebou Teplice. Budeme chtít zase vyhrát a posunout se ještě výš.“

Je pro vás víc výstup na šesté místo, nebo probojovat se do finále poháru?

„Hodně těžká otázka. Semifinále poháru jsem nikdy nehrál, spousta kluků z kabiny taky ne. Šanci máme, doma máme Slovácko. Ve finále případně Spartu. Jde vždycky o jeden zápas, stát se může všechno… Hrozně se na to těšíme. Už aby to bylo. Na druhou stranu, šesté místo v lize je také hrozně hezké. Uvidíme, co se stane.“