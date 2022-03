SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:0. Ztráta hostů proti deseti, rozhodl vlastní gól

Boj o titul nabírá ještě větší grády… Slavia ve 25. kole FORTUNA:LIGY prohrála na půdě Liberce 0:1. Jediný gól zápasu padl už ve 14. minutě, Peter Olayinka nezvládl odkop a poslal míč do vlastní brány. Slavia pak hrála sedmdesátiminutovou přesilovku po vyloučení Lukáše Štetiny, na hodně těžkém terénu se ale prosadit nedokázala. Pražané tak na vedoucí Plzeň aktuálně ztrácejí tři body.

Jsou to kouzelníci? Možná ano. Fotbalisté Liberce zdolali ve 25. kole první ligy úřadujícího mistra, aniž by vystřelili na bránu. Výsledek 1:0 stvořil podivuhodný vlastní gól, který bude mít zapsán Peter Olayinka.

„Pro boj o titul je to velká komplikace,“ připustil trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. „Věděli jsme, že domácí mají kvalitu, mají vyladěný tým, vyvážený i ohledně lavičky. Přesto potřebujeme takové těžké zápasy venku zvládat,“ doplnil. „Byl to bláznivý zápas,“ řekl kouč Slovanu Luboš Kozel.

Nejzásadnější události se konaly v první čtvrtině. Ve 13. minutě domácí skórovali. Byla to branka (při vší úctě k umění borců) do silvestrovských programů. Domácí zadák Marios Purzitidis perfektně odcentroval, ale pak přišly dva eskamotérské kousky. Nejprve liberecký matador Theo Gebre Selassie ve velké šanci minul míč, po něm ho však Olayinka vskutku nešikovně poslal od břevna za čáru. Situaci sice kontroloval videosudí, ale i z tribuny bylo patrné, jak rozhodne.

„Nedostoupili jsme centrujícího hráče, branka ovlivnila celý zápas. Pak už ho vlastně nemá smysl komentovat. Přáli bychom si vidět jiný sport, než jsme viděli na hřišti,“ láteřil Trpišovský.

Narážel na příšerný terén, na němž se nedalo kombinovat. „Na horším jsem ještě nikdy nehrál,“ ulevil si zadák Slavie Tomáš Holeš. Ano, na stadionu U Nisy je opravdu příšerný trávník, tedy trávník… Hřiště, na které žehráme, hrálo tentokrát s námi,“ uznal trenér Kozel. „Slavia tvořila, terén jí to ztížil a nám spíš pomáhal,“ dodal.

SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:0. Bitvu u zamrzlé Nisy rozhodl nešťastný Olayinkův kiks

Proti mistrovi však paradoxně zahrála ještě jedna chvíle, přestože na první pohled vypadala pro domácí jako rána do vazu. Lukáš Štětina, stoper ve formě, který hrál od začátku střetnutí fantasticky, maličko zachyboval, míč mu odskočil od nohy a on ve skluzu trefil dotírajícího Lukáše Masopusta. Nejprve viděl žlutou kartu, ale poté, co arbitr Petr Hocek vyrazil k obrazovce, bylo prakticky jisté, že se verdikt změní. Štetina byl vyloučen.

Slovan šel do deseti - a pustil se do boje. „Po vyloučení se každý semkne,“ přikývl Holeš. „V tu chvíli jsem si řekl, že to bude hodně dlouhé,“ usmál se Gebre Selassie.

Domácím se navíc zranil další zadák Dominik Plechatý, přesto mančaft udržel vedení až do konce. Severočeši byli opravdu zaťatí, vždyť Gebre Selassie dohrával v křečích. A takoví Marios Porizitidis s Cristem Thiehim podali exkluzivní výkony. „Přibývající čas nám dodával síly. Nechali jsme tam úplně všechny,“ chválil Gebre Selassie.

Hosté měli prakticky jen tři velké šance. Yira Sor trefil hlavou tyč, Holeš mohl dvakrát srovnat v nastaveném čase druhé půle. Obloukem však zasáhl břevno a po přetaženém centru mířil vedle. „Měl jsem to na noze,“ podotkl.

Jinak nebyla Slavia nebezpečná. Na mistra ukázala málo.

Góly Domácí: 14. Olayinka (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Knobloch – Gebre Selassie, Štetina, Plechatý (25. Fukala), Mikula (C) – Tiéhi, Purzitidis – Koscelník, Ch. Frýdek (67. Višinský), Tupta (67. Havelka) – Rondić (87. Rabušic). Hosté: O. Kolář – Bah, Ousou, Holeš, Plavšić – Hromada (61. Sor), Talovierov (46. Samek) – Masopust (46. Lingr), Schranz (74. Madsen), Olayinka (61. Fila) – Tecl (C). Náhradníci Domácí: Vliegen, Fukala, Havelka, Višinský, Stoch, Mészáros, Rabušic Hosté: Mandous, Samek, Fila, Kúdela, Sor, Madsen, Lingr Karty Domácí: Štetina (č), Mikula, Ch. Frýdek, Višinský Hosté: Olayinka, Schranz, Plavšić, Bah Rozhodčí Hocek – Hájek, Hrabovský; VAR: Ondráš, AVAR: Cieslar Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 6123 diváků

Klíčové momenty zápasu:

