Holeš se po prohře zlobil: Venkovní hřiště? Katastrofa, snižují kvalitu ligy

Sám se mohl při troše štěstí trefit a uchránit Slavii od prohry v Liberci (0:1), ale marná sláva. „Sešívaní“ domácího brankáře Milana Knoblocha příliš neprotáhli, Tomáš Holeš za tím viděl i hrozný stav libereckého trávníku. „Venkovní hřiště, co poslední dobou jezdíme, to je katastrofa. Snižuje to kvalitu naší ligy,“ zlobil se.

Bylo to rozhodující?

„Hrálo se na strašném terénu, na horším jsem ještě asi nehrál. Ovlivnil to ale hlavně ten brzký gól, který jsme dostali, dá se říct, že jsme si ho dali sami. A pak ta červená karta. Domácí se zatáhli a s vedením 1:0 bránili zuby nehty. My nemohli hrát, na co jsme zvyklí, snažili jsme se o centry, prosadit se z nich, dali jsme tyčku, břevno, já měl na noze vyrovnání… Dneska nám nebylo přáno.“

Což ostatně platí i pro ten inkasovaný gól. Smůla?

„Šel centr na zadní tyč, náš Olie (Peter Olayinka) to chtěl odkopnout, ale špatně to trefil, kopnul to na bránu, cinklo to myslím o tyčku, nebo o břevno. Nejsem si úplně jistý, jestli ten míč byl za čárou, ale rozhodčí to asi viděli. Takový nešťastný moment.“

Mluvil jste o tyčce, břevnu, co bylo třeba přidat k lepšímu výsledku?

„Středem to moc nešlo, měli to tam hodně zacpaný. Chtěli jsme se tam dostávat po stranách a tlačit se do vápna, ale buď jsme to tam nedali, zbytečně to zasekli, nebo nám to ulítlo, centr nebyl kvalitní… Myslím si, že to bylo hodně ovlivněné tím hřištěm, pak možná i větší dravostí ve vápně.“

SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:0. Bitvu u zamrzlé Nisy rozhodl nešťastný Olayinkův kiks

Byl Liberec paradoxně těžším soupeřem po vyloučení Lukáše Štetiny?

„Možná… Kdyby hráli v jedenácti, měli bychom třeba víc prostoru, líp bychom si tam dostávali. Ale jak už to bývá, když padne červená karta, tým se semkne, a když ještě vedli, tak samozřejmě bránili zuby nehty. Třeba i to nám trošku uškodilo.“

Dá se vůbec mluvit o tom, že by vás to poznamenalo do pohárové odvety, když máte náskok 4:1?

„Myslím, že nepoznamená, tohle musíme hodit za hlavu. Teď se budeme soustředit na čtvrteční zápas. Ani si nemyslím, že by nám měly chybět síly, měli jsme v sestavě nějaké změny, pak přišly do zápasu ještě čerstvé síly, nebyl to nějak běžecky náročný zápas, protože soupeř bránil a my jenom dobývali, nebylo to nahoru dolů.“

Těšíte se na lepší hřiště?

„Těším, no… Mně se teda hraje nejlíp v Edenu, kde jsou podmínky nejlepší, bohužel tyhle venkovní hřiště, co poslední dobou jezdíme, to je katastrofa. Snižuje to kvalitu naší ligy.“